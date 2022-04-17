Ekranların en çok konuşulan ismi Müge Anlı gündeme bu defa acı kaybıyla düştü. Canından çok sevdiği o ismi geçtiğimiz günlerde yeniden anarak paylaşım yapan Müge Anlı sosyal medya takipçilerini de oldukça üzdü. ATV ekranlarının en sevilen ismi Müge Anlı'nın acı kaybı pek çok kişi tarafından merak edildi.

ATV ekranlarında uzun yıllardan bu yana Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan müge Anlı bu defa güldürmedi. Yaptığı paylaşımla yürekleri burkan Müge Anlı'nın kaybı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada sürekli olarak TV programıyla anılan Müge Anlı bu defa yürekleri dağlayan kaybıyla anıldı. İşte Müge Anlı'nın o çok ses getiren paylaşımı...

Gazeteci ve sunucu Müge Anlı ATV ekranlarında yaptığı programla kariyer hayatında yükselmeye devam ediyor. Sevenleri kavuşturan, kayıpları bulan, suçluların yakalanmasına yardım eden ve cinayet perdelerini aralayan Müge Anlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Hayvan Sevgisiyle Yeniden Gündeme Geldi!

Hem yardımları hem de açıklamaları ile gündeme sık sık gelen Müge Anlı bu defa üzdü. Uzun yıllardan sonra sosyal medya kullanmaya başlayan Müge Anlı kısa süre içerisinde milyonlarca takipçiyle buluşmuştu. Sosyal medyada hem günlük hayatını hem de işini paylaşan Müge Anlı bu defa oldukça üzücü bir paylaşımda bulundu. O ismi unutmadı. Yıllar sonra bile anıları yeniden tozlu sayfalardan çıkaran Müge Anlı bir kere daha üzüntüsünü dile getirdi.

Türkiye'de sebebi belirlenemeyen bir şekilde çıkan orman yangınlarında Türkiye'nin dört bir tarafında hayvanlar yanarak can vermiş ve yüzlerce insan evsiz kalmıştı. O dönem Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapmış ve Müge Anlı kısa bir tatile çıkmıştı. Kızıyla tatilde olduğu sırada yangın haberlerini alan Müge Anlı tatilini yarıda keserek yangın çıkan bölgelere yardıma gitti.

Kurucusu olduğu aşevini harekete geçiren Müge Anlı yangın bölgelerinde yemek dağıtımı yaparken aynı zamanda evi yanan insanlarında yardımına koşmuştu. Evi yanan yüzlerce kişiyi Antalya'da ziyarete giden Müge Anlı hem moral vermiş hem de maddi anlamda tüm desteklerini sunmuştu. Müge Anlı'nın bu paylaşımında pek çok mesaj ve beğeni yağdı.

TV ekranlarının başarılı ismi Müge Anlı yaptığı paylaşımda ''Güzel oğlum, ilk göz ağrım, cancan'ım...Seni bir apartmanın girişinde görür görmez sevdim. Evimizin neşesi, bekçisi, evladı oldun. Biliyorum tekrar görüşeceğiz. Her zaman dualarımızdasın.'' dedi.