ATV ekranlarının en çok izlenen programı Müge Anlı izleyenlere tokat gibi inan görüntülerle ekranlara geldi. Canlı yayındaki tokat krizi sosyal medyada büyük yankı duydu. Müge Anlı'da babasından tokat yiyen Sibel kimdir? Müge Anlı Sibel olayı nedir? Müge Anlı Sibel tokat sahnesi...

Uzun yıllardan bu yana ATV ekranlarında yer alan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Binlerce ailenin kavuştuğu, kayıpların bulunduğu ve cinayet perdelerinin aralandığı Müge Anlı'da tokat krizi sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

8 Nisan Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan bölümüyle gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Müge Anlı'da yaşanan tokat olayı sosyal medyada kullanıcıları ikiye ayırdı. Kimileri ''tokatı hakketi'' derken kimileri de ''olmadı'' dedi. Peki babasından tokat yiyen Sibel kimdir? Müge Anlı sibel neden tokat yedi? Müge anlı sibel olayı nedir? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

Müge Anlı Sibel

Müge Anlı'ya katılan Ersin ve Fatma çiftinin kızları kaçırıldığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Komşularının kızlarını kaçırdıklarını düşünen acılı anne baba Müge Anlı'da canlı yayına çıktı. Kızları Sibel'in 3 çocuk babası komşuları ile beraber kaçtıklarını öğrenen acılı anne baba kızlarına ''dön'' çağrısında bulundu. Bu çağrıların üstüne kızları Sibel Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayına gelmeyi kabul etti.

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Müge Anlı Sibel Kimdir?

Günler sonra anne babasıyla görüşen genç kız Evli ve 3 çocuk babası adamla yeni bir eve çıktıklarını, eşyalarını aldıklarını söylemişti. Tüm bunların olduğu sırada adamın eşi evi terk ederek annesinin evine geri döndüğü öğrenildi. 20 Yaşındaki Sibel'in babasının tüm çağrılarına rağmen 3 çocuklu evli adama geri dönmek istemesi görenlerin ağzını açık bıraktı.

Babası ve annesinin tüm çağrılarına rağmen sevgilisine geri dönmek istediğini belirten Sibel'e babası tokat attı. Canlı yayında gerçekleşen tokat olayı görenlerin ağzını açık bırakırken sosyal medyada da olay oldu. Babası Ersin'in kızı Sibel'e eve dönmek istemediği için attığı o tokat pek çok kişi tarafından haklı bulunurken belli bir kısım tarafından da haksız bulundu.