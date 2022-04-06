ATV ekranlarının en çok izlenen programı Müge Anlı'da yine izleyenleri şoka sokan bir olay yaşandı. Müge Anlı'nın o sözleri gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayından kaldırılıyor mu? Yapılan açıklamalar izleyicilerin kanını dondurdu. İşte detaylar...

Uzun yıllardan bu yana ATV izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine eleştiriye oldukça açık bir olay yaşandı. Müge Anlı yaptığı o açıklamayla tüm izleyenlerini derinden üzdü. Müge Anlı yayından kaldırılıyor mu? Kaş yapmak isterken göz çıkardı. O iddialar gündemi derinden sarstı.

Sosyal medyada yine Müge Anlı konuşuldu. Uzun yıllardan bu yana TV ekranlarında devam eden Müge Anlı 14 yıldır binlerce kayıp bulmaya devam ediyor. Bugüne dek 3212 kaybı bulan Müge Anlı geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmayla gündem oldu.

Oldukça başarılı bir şekilde sunuculuk yapan gazeteci Müge Anlı yapmak istediği yardımla gündeme geldi. Müge Anlı'nın o yardım çağrısı sosyal medyada binlerce kişi tarafından eleştiriye tabii tutulurken Müge Anlı'dan cevap gecikmedi. Bakın Müge Anlı neler dedi?

Müge Anlı'da Suriyeli Kadına Vatandaşlık Yardımı!

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına canlı yayında bağlanan Esma Tuna, Bülent Tuna ile kendisinden yaşça büyük olduğu gerekçesiyle evlenmek istemediğini belirtmişti. Suriye kökenli olan Esma Tuna Bülent Tuna'ya 3 yıldır Türkiye vatandaşlığıı için katlandığını söyleyince Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kendisinden yaşça büyük olan Bülent Tuna ile sadece vatandaşlık için evlenmek istediğini belirten Esma Tuna Müge Anlı'ya 'Müge Hanım benim senden ricam var. Bu vatandaşlık sen bana yardımcı oldu. 4 sene oldu kimse bana sahip çıkmadı' dedi. Bu yardım çağrılarının üstüne Müge Anlı'dan yanıt gecikmedi. Müge Anlı'nın vermiş olduğu o yanıt gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı Esma Tuna'ya 'Olayım ben sana çünkü senin de durumunu çok iyi görmüyorum açıkçası' cevabında bulundu. Türkiye vatandaşlığı için Esma Tuna'ya yardımcı olacağını belirten Müge Anlı sosyal medyada yapılan eleştirilerin hedefi haline geldi. Pek çok kişi sosyal medya hesabından ''Kaldırın şu programı! Sen kimsin de vatandaşlık yardımı yapıyorsun?'' dedi.

Bu eleştirilerin üzerine karşılık Müge Anlı'dan gecikmedi. Müge Anlı ''Kanunları ben yapmıyorum. Kadın kazandıysa vatandaşlığını kazandı. Hakkını kazandığı halde erkek baskısı ile hakkını kullanamayan kişiye elbette yardım ederim. Sapla samanı karıştırmayalım. Kadın hakkını kazanmış'' dedi.