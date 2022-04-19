Müge Anlı'nın üzerinde çalıştığı, Konya'da işlenen cinayet ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Peki; Necla Metin Büyükşen kimdir? Necla- Metin Büyükşen cinayeti sonuçlandı mı? Necla- Metin Büyükşen cinayeti son durum ne?

Halk arasında Konya cinayeti olarak adlandırılan Necla- Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Gelişme sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Konya'nın Karatay ilçesinde dört yıl önce işlenen Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kamuya açık bir şekilde soruşturulmaya devam ediliyor. 3 Eylül 2018 tarihinde kar maskeli saldırgan tarafından, Necla ve Metin Büyükşen çiftine yapılan saldırıda çift hayatını kaybetti. Çiftin kız çocukları Fatma Büşra ise ölü taklidi yaparak saldırıdan kurtuldu. 2018 yılında işlenen cinayetin hala çözüme kavuşturulamaması sonrasında Müge Anlı, özel bir ekip kurarak operasyonun yürütülmesine el attı ve operasyonu kamuya açık bir şekilde yürütmek üzere devraldı.

Necla - Metin Büyükşen Cinayetinde Gelişmeler Nelerdi?

A TV'nin sevilen isimlerinden Müge Anlı'nın gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yürütülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayeti sorgulama süreci ve operasyonda cinayeti azmettirici olduğu iddia edilen 47 yaşındaki Abdullah Başdemir ile kız arkadaşı Esra Taş ve onlara yardım ettikleri düşünüler iddia edilen Zekeriya Okşen, Mustafa Okşen ve Afgan çoban Abdulhamid Uzbek tutuklanmıştı.

Mustafa Okşen, tutukluluğunun devam ettiği cezaevinde kalp krizi geçirmedi donucu hayatını kaybederken, Zekeriya Okşen ve Afgan çoban Abdulhamid Uzbek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Cinayet Şüphelisi 6 İsim Daha Gözaltına Alındı

Bu isimlerin ardından Konya Cumhuriyet Başavcılığı tarafından yürütülmekte olan Necla- Metin Büyükşen çifti cinayeti soruşturmasında bugün yeni bir son dakika haberi geldi. Yapılan operasyonlarda Konya Çumra'da 4 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Cinayetten şüpheli 2 isim de Beyşehir ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile kolluk kuvvetlerinin ve devletin adli kurumlarının ortak yürüttüğü soruşturmada son bir ayda toplamda 12 farklı isim gözaltına alındı.

Soruşturma devam ederken, yeni gelişmeler hafta içi her sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, ATV ekranlarında kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün gözaltına alınan, Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayeti şüphelilerinin ardından sosyal medyada Müge Anlı'ya tebrik ve destek yorumları dikkat çekti.