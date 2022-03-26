Temmuz ayında MTV ödemelerine yeni zam mı geliyor? 2022 yılının girişiyle yapılan zamların ardından tekrar mı zam yapılacak? İşte tüm detaylar..

Temmuz ayında MTV ödemelerine yeni zam mı geliyor? 2022 yılının girişiyle yapılan zamların ardından tekrar mı zam yapılacak? İşte tüm detaylar.. Yeni yılın girişiyle motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet harçları ve trafik cezaları yüzde 25 olarak zamlanmıştı. Yeni yıl zamlarının ardından önümüzdeki aylarda yeni bir zam bekleniyor mu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar..

Hazine ve Maliye Bakanlığı, MTV ücretlerini yeni yılda yüzde 25 oranında arttırmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre araçların değerleride büyük ölçüde yükseldi. 1301-1600 motor hacmindeki araçlar 56.500 TL yi aşmayanlar, 99.000 TL yi aşmayanlar ve 99.000 TL yi aşanlar olarak değiştirildi. 1600 motor hacminin üstündeki araçlar için de araç fiyatları güncellendi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda ise araç değerlendirmesi 141.600 TL'yi aşan ve 141.600 TL'yi aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 aralığındaki motor gücüne sahip araçlarda ise 141.900 TL'yi aşan ve 141.900 TL'yi aşmayan olarak değerler değiştirildi.

Araç sahipleri MTV ödemesini iki taksit olacak şekilde Ocak ve Temmuz aylarında ödemektedir. MTV ödemesinin yapılabildiği gib.gov.tr'ye giriş yaparak mevcut borcunuzu hızlı bir şekilde ödeyebilirsiniz. Bunun dışında mobil bankacılığını kullandığınız bankarlar aracılığıyla da MTV ödemenizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Aracınızın motor hacim değerlerini ve yaşını bilmiyorsanız bankalardaki plaka girme yöntemi ile borcunuzu tam olarak öğrenebilirsiniz. MTV ödemeleri araçların modeline ve motor hacimlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni zamlar hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Temmuz ayında gelebilecek zamlardan vatandaşlar endişeli durumda. Herkesin merak ettiği zam konusu ilerleyen günlerde net olarak belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanabilmektedir. MTV hesaplama tablolarından, aracınızın modeline ve motor hacmine göre ödeyeceğiniz miktarı hesaplayabilirsiniz. Temmuz ayında yapılacak ödemelerin 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi gerekmektedir.