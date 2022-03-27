MSÜ' nün bugün yapmış olduğu sınavın soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı? Öğrenciler girmiş oldukları sınavın cevap anahtarı ve soru kitapçığının yayımlanmasını bekliyor. Peki kitapçıklar yayınlandı mı?

MSÜ' nün bugün yapmış olduğu sınavın soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı? Öğrenciler girmiş oldukları sınavın cevap anahtarı ve soru kitapçığının yayımlanmasını bekliyor. Peki kitapçıklar yayınlandı mı? 27 Mart 2022 tarihinde yapılan MSÜ sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'u ÖSYM tarafından yayımlandı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla beklenmekte. Soru kitapçığına ulaşmak isteyen öğrenciler net sayılarını tahmini olarak belirlemek için sürekli olarak takipte.

Bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10’luk kısmı yayımlandı. Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını ÖSYM’nin sitesine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Soru kitapçığının telif hakları tamamen ÖSYM’ye ait olup izinsiz şekilde hiçbir yerde kullanılmamaktadır. Öğrenciler askeri bölümlerin taban puanlarını da merak etmekte. Erkek ve Kadın öğrencilerin askeri okullara giriş yapabilmesi için gerekli puanı sınavdan alabilmesi gerekiyor. Sınava giriş yapan öğrenciler tercihlerini belirlemek için taban puanları göz önüne alarak değerlendirme yapmaktadır.

Sınava giriş yapan öğrenciler puanlarını hesaplamak için soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşmak istemektedir. MSÜ’nün yapmış olduğu sınavın sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak. Sisteme T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapabilen öğrenciler sonuçlarını buradan hızlı bir şekilde öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarının beklendiği bu dönemde öğrenciler heyecanlarına yenik düşerek kendi hesaplamalarını yapmaktadır. Soru kitapçığının yayınlanmasıyla birlikte fikir sahibi olan öğrenciler yapacakları başvuruları buna göre değerlendirmeye almaktadır. Öğrenciler sınava sayısal, eşit ağırlık ve sözel olmak üzere 3 ayrı gruptan giriş yapmakta. Herkesin kendi alanına göre girdiği sınavda başarılı olabilmek için istenilen askerlik okulunun hangisi olduğuna bağlı. MSÜ sınavı sonrasında heyecanla bekleyişe koyulan öğrenciler bir an önce sonuçların açıklanmasını bekliyor. MSÜ tercih tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.