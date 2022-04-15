Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren yeni bir zam gelmesi bekleniyor. İndirim beklentisinin aksine yeni bir zam daha gelecek olması ise tepki çekti! İşte akaryakıt fiyatlarında son durum…

Küresel piyasalarda yaşanan gerilimler sonrasında akaryakıt fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ise en çok Türkiye’de etkisini göstermeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna gerilimiyle başlayan enerji krizi, ülkemizde ise yüksek vergiler ve kur krizi nedeniyle oldukça negatif bir etki yaratmaya devam ediyor.

130 dolara kadar tırmanan petrolün varil fiyatının, müzakere görüşmeleri sonrasında 100 dolar seviyesine kadar düşmesine rağmen akaryakıttı ciddi bir indirim yapılamamıştı. Sürücüler ise gelen bu zamlardan son derece rahatsız.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Pompaya Yansımadı!

Brent petrol fiyatı 108 dolar banında ilerlemeye devam ediyor. Türkiye’de ise akaryakıt fiyatları 20 TL seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatların arttığı dönemde üst üste zam olarak gelen duyurular, düşüş döneminde ise son derece cılız kaldı. Bu gece yarısından itibaren motorine gelecek yeni zam ise litre fiyatının yeniden 22 liraya çıkmasına neden olacağı aktarılıyor.

Motorinin Litresi Ne Kadar?

Bu gece yarısından itibaren uygulanması beklenen zamma göre İstabul’da motorinin litre fiyatının ortalama 22,05 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 1 lira 79 kuruş bir zam yapılacağına dair beklentiler yine akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşturulmasına neden olacağı bekleniyor. Ankara’da ise gelecek yeni zam sonrasında motorinin litre fiyatının ortalama 22,16 TL’ye kadar yükselmesi beklendiği öğrenildi.

Benzin Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına zam gelmesi beklenirken benzinin fiyatının ise aynı kalması bekleniyor. Benzinin litre fiyatı ise şu an için ortalama 19,12 TL seviyesinde satılmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sonrasında sürekli zam haberlerinin gelmesi ise sürücülerin bütçelerine olumsuz yansımaya devam ediyor. 15 Nisan Cuma motorin ve benzin fiyatları, arka arkaya yapılan zamlar ile yeniden 20 liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor.