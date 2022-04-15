Art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Alım gücünün zorlaşmasıyla birlikte pek çok kişi indirim ya da fiyatlarda düşüş beklerken motorine yeni bir zam daha geldi. Zamlı motorin fiyatları ağızları açık bıraktı. Peki Motorin Fiyatı Ne Kadar Oldu? 2022 Motorin Fiyatı...

Vatandaş bugüne yeni bir zam haberiyle uyandı. Yeni zammın motorine uygulanmasıyla birlikte sosyal medya ayağa kalktı. Pek çok kişi yükselen fiyatları konuşurken motorine gelen zam sonrası vatandaşlar zamlı fiyatı oldukça merak etti. Motorin kaç TL. oldu?

Dolar kurunun artması ve enflasyonun yükselmesiyle birlikte gelen zamlar vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Özellikle korona virüs salgının başladığı günden bu yana sürekli zam gelmesi ve düşüşe geçmemesi büyük ilgi çekiyor. Son olarak motorine gelen zamla birlikte vatandaşlar yeni bir habere gözlerini açtı. Motorine gelen zam sonrası fiyatlar oldukça merak edildi.

Motorin Ne Kadar Oldu?

Brent petrol geçtiğimiz günlerde düşüşe geçmiş ve pek çok kişi biraz daolsa rahatlamıştı. Yaşanan o düşüşün ardından brent petrol bugün 110 dolar üstüne çıktı. Brent petrolün 110 dolar seviyesini aşmasıla birlikte bu geceden itibaren vatandaşlar zamlı haliyle alımı yapılacak olan motorinin ne kadar olduğu pek çok kişi tarafından merak edildi.

12 Nisan itibariye motorine gelen zam pek çok kişi tarafından merak edildi. Motorin fiyatları konuşulmaya devam ederken gözler motorin fiyatlarının güncel halini paylaşan haber sitelerine çevrildi. Uzun süredir savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna savaşının hala devam etmesiyle birlikte brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor.

Brent petrol dalgalanmaları devam ederken son zam 12 Nisan itibari ile uygulandı. Bu geceden itibaren motorini zamlı şekilde alacak olan vatandaş ise bu artışlar karşısında oldukça tepkili. Sosyal medyada da konuşulmaya devam eden zamlar son olarak motorine gelen zamla birlikte daha da konuşlmaya başlandı. Akaryakıt sektöründeki açıklamalara göre motorin bu gece itbari ile zamlanarak 1 lira 79 kuruş üzerinden satılacak.