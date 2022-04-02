Haftanın ilk günlerinden beri görülen petrol indirimi, motorin ve benzin fiyatlarının düşmesini sağlıyor. 2 Nisan benzin ve motorin fiyatları ne durumda? İşte tüm detaylar...

Haftanın ilk günlerinden beri görülen petrol indirimi, motorin ve benzin fiyatlarının düşmesini sağlıyor. 2 Nisan benzin ve motorin fiyatları ne durumda? İşte tüm detaylar...

Bu hafta motorin fiyatlarına yapılan iki büyük indirim sonrasında bugün de benzin fiyatlarında düşüş yaşandı. ABD’nin petrol rezervlerini stratejik hamleye hazırladığı haber, petrol fiyatlarının aşağı yönlü bir hareket yaratmasını sağlamıştı. Rusya-Ukrayna mücadelesinin başlamasıyla birlikte 130 doların üstünü gören brent petrol fiyatları müzakerelerin başlaması ve yapılan hamlelerle birlikte düşüşe geçmeye başladı. Yapılan bu çalışmayla birlikte brent petrol 102 dolar seviyelerine kadar geriledi. Türkiye’de de bu duruma bağlı olarak Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Petroldeki düşüş hamlesinin devamıyla birlikte Perşembe günü itibariyle motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşmişti.

Petrol fiyatlarının bu haftaki düşüş hareketiyle birlikte bugün itibariyle benzine 80 kuruşluk indirim geldi. Yapılan indirimle birlikte İstanbul’da 19,80 TL olan benzin fiyatı 19,00 TL’ye geriledi. Vatandaşın beklediği bu indirim sayesinde taşıma ve ulaşım sektöründe maliyetler azalmış oldu. Fiyatlardaki düşüş sebebinin ABD’nin açıklamış olduğu petrol rezervlerinden satış yapma kararının etkili olduğu görülmekte. Biden’ın yaptığı açıklamayla birlikte Mayıs içerisinde başlayacak petrol satışı, ülkenin petrol rezervlerinden bu güne kadar yapılmış en büyük satış olarak dikkat çekmekte.

Vatandaşların beklediği bu indirim kararıyla büyük bir sevinç yaşandı. Petrol fiyatlarının daha da düşebilecek olması insanlar tarafından beklenmekte. Vatandaşlar indirimlerle birlikte taşıma ve ulaşım sektörlerinde daha az maliyet yaşayacak. Rusya-Ukrayna savaşının başlattığı büyük zamlar vatandaşlara pahalıya patlamıştı. Gelen indirimlerin sürmesi ve maliyetlerin düşmesi amaçlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarındaki gerileme devam ederse düşüş yaşanmaya devam edecek. Bu indirimlerin sebebi, ABD’nin petrol rezervlerini kullanarak satış yapmasıyla birlikte meydana geliyor. Global anlamda petrol arz ve talep dengesizliği sebebiyle oluşabilecek bir kısıtlamanın fiyat artışı olarak yansımaması için geçtiğimiz ay UEA’nın 31 üye ülkesi toplamda 62,7 milyon varil acil durum petrol rezervini kullanıma açmak üzere anlaşmaya varmıştı. Bugün verilen kararla birlikte UEA’ya üye olan ülkeler acil durum petrol rezervleri kullanıma açılacak.