Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında bu gece de gelmesi beklenen motorin indirimi ne kadar olacak? Herkesin sürekli takip ettiği motorin grubuna yarın indirim mi yapılacak? İşte detaylar..

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Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında bu gece de gelmesi beklenen motorin indirimi ne kadar olacak? Herkesin sürekli takip ettiği motorin grubuna yarın indirim mi yapılacak? İşte detaylar..

31 Mart 2022 Motorin Fiyatlarına İndirim Gelecek mi?

Geçtiğimiz aylarda benzine yapılan büyük zamlar neticesinde tüm taşımalarda ve ulaşım maliyetlerinde yükselme yaşanmıştı. Bu yükselmeyle birlikte tüm sektörlere yansıyan yüksek fiyatlar karşısında vatandaşlar zor durumda kalmıştı. Sektör kaynaklı bilgilere göre 31 Mart 2022 tarihinde motorin grubuna 88 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Brent petrol düşüşleri sonrasında yaşanan bu gelişmeler vatandaşı sevindirirken, indirimin ulaşım sektörüne nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Gece 00.00'da indirimin gelmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna mücüadelesi sonrasında inanılmaz derecede artan benzin fiyatları vatandaşları ve firmaları zor duruma sokmuştu. Ulaşım ve taşıma sektörlerinde maliyetlerin artmasıyla birlikte tüm ürünlere zam yansıyacağı yönünde haberler karşımıza çıkmaktaydı. Savaşın başlamasıyla birlikte 139,1 dolarla rekor kıran petrol fiyatları arzın arttılacağı yönündeki açıklamalarla birlikte düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta tekrardan yükselişe geçen petrol fiyatları nedeniyle benzin ve motorine yeni zamlar yapılmıştı. Bu hafta ise yaşanan benzin ve motorin düşüşleri herkesi rahatlattı. İndirimlerin daha fazla gelmesiyle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin alımlarında kolaylık yaşayacak. 30 Mart Çarşamba 00.00 itibariyle motorine 1,55 TL indirim yapıldı. 31 Martta beklenen indirim ise 88 kuruş olarak göze çarpıyor. Beklenen bu indirimle birlikte ulaşım ve taşıma alanında indirimler gelecek mi? soruları duyulmaya başlandı. Henüz açıklama yapılmayan bu durumlar hakkında önümüzdeki zamanlarda bilgilendirme yapılabilir.

Yarın motorine indirim yapılacak mı? sorusuna yanıt verecek olursak, 31 Mart 00.00 itibariyle motorin grubuna 88 kuruşluk indirimin gelmesi beklenmektedir.