Marvel çizgi romanından uyarlama olan Morbius filmi kısa zaman önce izleyici ile buluştu. Peki Morbius ne anlatıyor? Morbius kimin düşmanı?

Her filmi büyük bir heyecanla beklenen Marvel filmleri bu sene özellikle devam serileri ile devam etti. Yeni çıkan ve Marvel çizgi romanından uyarlama olan Morbius filmi de 1 Nisan 2022 tarihinde vizyona girdi. Vizyona girmesi itibariyle filmi izleyenler oldukça olumlu yorumlarda bulundu. Bunun üzerine filme olan merak ve ilgi sosyal medyada arttı. Özellikle filmin konusu ve oyuncu kadrosu internette en çok arananlar arasına girdi. Peki Morbius film konusu nedir?

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Morbius Filmi Konusu

Spider-Man evreninden olan Morbius filminde; Biyokimyacı Michael Morbius, bir tür kan hastalığı ile savaşır. Bu hastalıktan kurtulmak için çeşitli yollar dener. Bu denemlerinin arasında yarasalar da vardır. Yarasaların DNA'larını sürekli olarak araştıran ve insanın DNA'si ile yarasaların DNA'sını birleştirmeyi dener. Fakat bu denemelerin sonucunda hiç beklenmedik bir şey olur. Morbius, istemeden kendisine vampirizm bulaştırır. Bunun sonucunda ise Morbius'un üstün düzey yetenekleri gelişir. Bir canavara dönüşen Michael Morbius artık kana susamış bir vampirdir.

Filmin etkileyici konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosu da en çok konuşulanlar arasına girdi. Filmin çıktığı andan itibaren yüksek sayıda izleyiciye ulaşması, film ile ilgili olumlu tepkilere yol açtı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu, filmin en çok beğenilenlerden olmasını sağladı. Bunun üzerine film ile ilgili sık sık internette araştırmalar başladı. Filmin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı, oyuncuların kim olduğu oldukça merak edildi. Peki Morbius filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Morbius Filmi Oyuncu Kadrosu

Jared Leto - Morbius

Michael Keaton

Matt Smith - Loxias Crown

Adria Arjona - Martine Bancroft

Jared Harris - Morbius's Mentor

Tyrese Gibson Simon Stroud

Al Madrigal - Agent Rodriguez

Archie Renaux - Bobby

Clara Rosager

Charlie Shotwell - Young Michael

Tom Forbes - Finance Bro

Morbius Filmi Nereden İzlenir?

Filmin fragmanının yayınlanması ile birlikte en çok beklenen filmler arasına girmeyi başardı. Bunun üzerine filmin nereden izleneceği de merak edildi. Filmin Netflix gibi platformlarda da yer alıp almadığı merak konusu oldu. Morbius filmi tekrar izlemek isteyenler ve merak edenler için hala sinemalarda.