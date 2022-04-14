Her yaştan insanın severek izlediği Minyonlar'ın ikinci filmi geliyor! Minyonlar 2'nin vizyon tarihi belli oldu. Peki Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Çılgın Hırsız film serisi kitleler tarafından çok beğenilmişti. Her yaştan insanın severek izlediği seride çocukların yanı sıra yetişkinler de serinin diğer filmlerini merakla bekledi. Komedi türünde olan Çılgın Hırsız üç serisi ile izleyicilerden tam not aldı. Filmdeki Minyon karakterleri ise izleyiciler tarafından sempati kazandı. Bunun üzerine 2015 yılında Minyonlar filminin yapılma kararı alındı. Pek çok platformlarda yer alan filmi izleyenler ise filmin ikincisi için gün saymaya başladı. Peki bu sene çıkması planlanan ve gündemden düşmeyen Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin konusu nedir?

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi Film Konusu

Tatlılıkları ile izleyicilerde sempati yaratan Minyonlar, serinin ikinci filminde bir devrim başlatmak isterler. Her şeyin başlangıcı olan süpermarketten muz almak isteyen Stuart, Kevin ve Bob bir sorun ile karşılaşırlar. Sorun üzerine muz satın alamayan Minyonlar duruma sinirlenerek şikayetçi olmak isterler. Şiyayetçi olmak için Beyaz Saray'a giden Minyonlar umduklarını bulamaz. Beyaz Saray'dan kovulan Stuart, Kevin ve Bob çok sinirlenere hükümeti devirmek isterler. Bu süreçte Gru ise daha gençtir. Gru ile yolları kesişen Minyonlar, Gru ile muzlarını almaya çalışırlar.

Minyonlar 2: Grunun Yükselişi Filmini Seslendirenler

Steve Carell - Gru (Ali Ekber Diribaş)

Kristen Wiig - Lucy (Arzu Doğan)

Benjamin Bratt - Eduardo (Levent Dönmez)

Miranda Cosgrove - Margo (Melis Severcan)

Russell Brand - Dr. Nefario (Faruk Akgören)

Ken Jeong - Floyd (Murat Şenol)

Steve Coogan - Silas (Sinan Divrik)

Elsie Fisher - Agnes (İdil Küner)

Dana Gaier - Edith (Mısra Balkan)

Eğlencenin ve seyir zevkinin bir arada olduğu film, konusu ile son derece ilgi çekmiştir. Yakın zamanda gelmesi planlanan filmde, karakterlerin geçmişi ile birlikte yapacakları merak konusu haline geliştir. Her yaştan insana hitap eden filmin vizyon tarihi için gün sayılmaya başlandı. Peki Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman vizyona girecek?

Gözden kaçırmayın 2022 Instagram Gizli Profillere Nasıl Bakılır? Instagram Gizli Hesapları Görüntüleme

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi Vizyon Tarihi

Yönetmenliğini Kyle Balda, Brad Ableson ve Jonathan Del Val'ın üstlendiği filmin vizyon tarihi ise 1 Tummuz 2022 tarihi olacağı açıklandı.