Türkiye'nin en büyük e-ticaret satış platformları arasında yer alan Hepsiburada sağladığı yeni özellik ile birlikte vatandaşlara şimdi al, 1 ay sonra öde kampanyası sunuyor. Bu kampanya ile birlikte vatandaşlar ücretsiz olarak kredi notunu öğrenebiliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Türkiye'nin en büyük e-ticaret satış platformları arasında yer alan Hepsiburada sağladığı yeni özellik ile birlikte vatandaşlara şimdi al, 1 ay sonra öde kampanyası sunuyor. Bu kampanya ile birlikte vatandaşlar ücretsiz olarak kredi notunu öğrenebiliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Trendyol ile birlikte Türkiye'nin online satışlarının %63'ünü oluşturan Hepsiburada sağladığı kampanya ve avantajlar ile vatandaşları mutlu etmeye devam ediyor. Bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlar Hepsiburada üzerinden alışveriş kredisi ile ürün alabiliyor. Yeni gelen avantajlar arasında yer alan özellik ise "Hemen al sonra öde" Bu kampanya içerisinde vatandaşlar ürünlerini hızlı bir şekilde alabiliyor. Ödemelerini ise 1 ay sonra banka üzerinden ödeyebiliyorlar.

Hepsiburada Hemen Al Sonra Öde Kampanyası İle Kredi Notunuzu Öğrenin!

Türkiye'de özel bir şirket tarafında tutulan kredi ve risk notları vatandaşların bankalar nezdinde ki puanlarını ortaya çıkarıyor. Bu sayede ise vatandaşların kredi, kredi kartı gibi kullanımlarında önemli bir etkiye sahip kredi notlarını öğrenmek ise Findeks üzerinden belirli ücretler karşılığında alınabiliyor. Bireysel olarak kredi notu öğrenmek için bireyler Findeks'e ortalama 8 ila 15TL arasında bir ücret öderken Hepsiburada'nın kampanyası ile birlikte kredi notu artık ücretsiz olarak öğrenebiliyor.

Hepsiburada üzerinde "Hemen al sonra öde" kampanyasına uygun ürünü inceleyin. Bu ürün incelemenizin ardından ürünü bu kampanya ile satın alacağınız işlemlere geçiniz. Bu noktada sizden bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgileri dolduran vatandaşlar ise sonrasında Hepsiburada üzerinden bir SMS alacaktır. Bu SMS içerisinde yer alan linkte ise kişilerin güncel kredi notları paylaşılıyor.

Hepsiburada sizlerin adına kredi notunuzu size SMS olarak göndermektedir. Bu kampanya ile birlikte vatandaşlar ücretsiz olarak kredi notlarını öğrenebiliyorlar.