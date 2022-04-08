Android işletim sistemli akıllı cihaz kullanıcılarının indirdiği antivirüs uygulamalarının veri hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Peki; veri hırsızlığı yapan uygulamalar hangileri?

Android kullanıcılarının Google Play Store üzerinden cihazlarına indirebildiği antivirüs yazılımlarının, kullanıcıların verilerini, giriş ve parola bilgilerini çaldığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması ile birlikte, uygulamalar Google Play Store'dan derhal kaldırıldı. Ancak uygulamaların hala milyonlarca kullanıcının akıllı cihazlarında yüklü olması tehlikenin sürdüğü anlamına geliyor. Peki; uygulamaların hala cihazlarında yüklü olduğu kullanıcıların ne yapması gerekiyor, kullanıcılar tehlikeli yazılımların sonuçlarından nasıl kurtulabilir?

Hangi Uygulamalar Veri Çalıyor?

Google Play'de yer alan ve veri hırsızlığı yapan mobil uygulamalar tespit edildi. Tespit edilen uygulamalar derhal Google Play Store'dan kaldırılarak kullanıcıların cihazlarını güvenle kullanması sağlandı.

Android işletim sistemi tabanlı cihazlarda virüs ve tehditlere karşı koruma sağlayacak olan antivirüs uygulamalarının kötü amaçlı yazılımlar olduğu ortaya çıktı. İşbu antivirüs uygulamalarının; veri ve giriş bilgilerini klonladığı Google tarafından tespit edildi. Peki; bu uygulamalar hangileri?

Center Security - Antivirus

Powerful Cleaner

Atom Clean - Booster, Antivirus

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Veri Hırsızlığı Nasıl Yapılıyor?

Kullanıcıların verilerini çalan uygulamaların içinde Sharkbot isimli virüslü yazılım olduğu tespit edildi. Sharkbot yazılımı; kullanıcıların SMS bilgilerine erişebiliyor, klavye hareketlerini takip edebiliyor ve sosyal medya uygulamaları, banka uygulamalarına giriş yapıldığını algılayarak giriş ekranlarını taklit ediyor. Sharkbot yazılımı, giriş ekranlarını taklit ederek kullanıcıların şifrelerini kopyalayabiliyor.

Android Cihazlar Alay Konusu Oldu!

Sosyal medya platformlarında özellikle Apple kullanıcıları, android işletim sistemi ve android kullanıcıları ile "dalga geçti". Olayın gündeme gelmesi ile uzmanlar Google'ın sistemsel açıklarını internet ortamlarında yayınladı.

Uygulamayı Kullanan Kişiler Virüsten Nasıl Kurtulur?

Uygulamalar, Google Play Store'dan kaldırılmış olsa da uygulamaların hala daha pek çok kişinin akıllı cihazında yer aldığı biliniyor. Peki; uygulamayı kullanan kişiler virüslerden nasıl kurtulabilir? Cihazınıza bulaşmış zararlı yazılımlardan kurtulmak için yapmanız gereken işlemler sırasıyla şu şekilde;