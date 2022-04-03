Kıdem tazminatı almak için gerekli şartları sizler için yazımızda hazırladık. Sizler de kıdem tazminatı almak için gerekli şartları öğrenerek bu tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz.

Kıdem tazminatı şartları nelerdir sorusu yakın zamanda işten çıkmış kişiler tarafından merak edilmektedir. Kıdem tazminatı şartları kısaca aşağıdaki gibidir:

· 4857 sayılı kanun gereğince işçi statüsünde çalışıyor olmak

· Hali hazırda çalışılan iş yerinde en az 1 sene çalışmış olmak

· Kişinin iş hakkının, kanuni olarak belirlenen belirli nedenlerden dolayı alınmış olması

· Kıdem tazminatı zaman aşım süresi olan 5 yıl doldurulmadan kıdem tazminatının talep edilmesi

Belirtilen şartları sağlayan herkes kolaylık ile kıdem tazminatı alabilir. Bu tazminat ile birlikte kişiler çalıştıkları yerde verdikleri emeğin bir maddi karşılığını almış olurlar. Ayrıca kişiler son derece dikkatli şekilde bu tazminatın detaylarını ve iş sözleşmelerini incelemelidirler.

Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanılan Durumlar

Kıdem tazminatı hakkı doğuran durumlar aşağıdaki gibidir:

· İşçi kimsenin yaptığı işten dolayı sağlığını kaybedecek durumların yaşanması

· İşveren kişinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan tutumlar sergilemesi

· İşveren kişinin işçi kişiyi hiçbir haklı sebep olmadan işten çıkarması

· İşçinin hayatını kaybetmesi

· İşçinin emekli olması

· Kadın işçilerin evlenmesi

· İşçinin askerlik görevini yerine getirme amacı ile işten ayrılması

Bu durumlar ile birlikte kişilerin kıdem tazminatı şartlarını karşılaması ile kıdem tazminatı alınabilir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı en temel tanımı ile işveren kişinin haklı bir sebebi olmadan ya da iş sözleşmesinde belirtilen durumlarda işçi kişiyi işten çıkarması sonucu işçi kişinin hakkını koruyan bir maddi ödeme türüdür. İşçi kimseler çalıştıkları yer ile ayrılıp haksız yere işten çıkarılır ise, kıdem tazminatı hakkı kazanmaktadırlar. Bu tazminat ile birlikte kişilerin belirli bir miktar paraya sahip olmaları da mümkündür. Bu sayede de kişiler son derece avantajlı durumlara sahip olabilir.

İşten çıkarılan kişilerin hakkını korumak amacı ile verilen kıdem tazminatı her durumda verilmemektedir. Bu nedenle kişilerin kıdem tazminatı şartlarını dikkatli şekilde araştırarak bu şartlar dahilinde tazminat başvurusu yapmaları gereklidir.

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