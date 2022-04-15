Araç sahiplerini adeta şoka sokan bir zam haberi daha geldi. SEDDK zorunlu trafik sigortası primlerinin her ay yüzde 2,25 oranında artırılmasına karar verdi! İşte detaylar…

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerinin her ay yüzde 2,25 oranında artırılmasına karar verdiği duyuruldu. Hali hazırda vergiler, akaryakıt fiyatları ve diğer nedenlere bağlı olarak zor durumda kalan araç sahiplerinin yıl sonuna kadar düzenli gelecek zam nedeniyle yaşadıkları zorluklar devam edecek. 2022 yılında ise toplam zam yüzde 51’e yükselmiş olacak.

Zorunlu Trafik Sigortası Her Ay Zamlanacak!

SEDDK tarafından alınan yeni bir kararla zorunlu trafik sigortası primleri her ay yüzde 2,25 oranında artacak. Mayıs 2022 itibariyle geçerli olacak yeni zamla beraber, zorunlu trafik poliçesi, şubat ayındaki zammın da eklenesiyle sadece 1 yıl içinde toplamda yüzde 51 daha zamlanmış olacak. Her ay yapılacak zamlar kapsamında, takip eden mayıs ayında en düşük sigorta primi 1.263 TL’ye yükselecek.

En Düşük Trafik Sigortası Primi 1.320 TL’ye Yükselecek!

Yıl sonuna kadar her ay düzenli olarak gelecek zamlar sonrasında araç sahipleri her ay daha yüksek prim ödeyecekler. SEDDK tarafından yayımlanan genelge kapsamında trafik sigortası primleri için yılın geri kalanında bir zam gelmezse yüzde 30,6 oranında zam yapılmış olacak. Nisan ayında en düşük 1.235 TL’ye yükselen prim, sırasıyla mayıs, haziran ve temmuz aylarında; 1.263 TL, 1.291 TL ve 1.320 TL’ye yükselmiş olacak.

Sigortasız Araç Sayısının Artacağı Tahmin Ediliyor!

Geçtiğimiz yıl 568 TL trafik poliçesi yaptıran bir araç sahibi, gelen yeni zamlar sonrasında mayıs ayında 1.270 TL ödeyecek. Gelen yeni zamlar, akaryakıt fiyatları, hayat pahalılığı ve yüksek vergiler nedeniyle sıkıntıların da artacağına işaret eden sektör temsilcileri ise sigortasız araç sayısının 10 milyona çıkabileceğini ifade ediyor. Yaklaşık 25 milyona yakın araç sahibi olduğu düşünülürse 10 milyon gibi bir rakamın oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Vatandaşlar ile gelen zamlardan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmeye devam ediyor.