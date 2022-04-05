Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt ve eski sevgilisi İmge arasındaki sorunlar bitme bilmiyor. İkili sosyal medyada birbirlerine yaptıkları gönderme ile oldukça konuşulurken Ebrar Karakurt'un o hareketi büyük tepki toplamaya başladı. Elidor'un yeni reklam yüzü olan Ebrar Karakurt Elidor ile anlaşmasını bitirdi mi? İşte detaylar...

Voleybol alanındaki başarıları ile konuşulmaya devam eden Ebrar Karakurt son dönemlerde özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eski sevgilisi İmge ile ilişkilerini ilk açıkladıkları yandan bu yana sosyal medyada hem desteklenen hem de eleştiren ikili ünlüler kervanında bile olay yaratmıştı.

Ebrar Karakurt ve İmge Neden Ayrıldı?

Paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyayı ortadan ikiye bölen İmge Ebrar Karakurt ilişkisini kimileri desteklerken kimileri de eleştirmişti. İkilinin o çok konuşulan ilişkisi yürümedi. İlişkilerini yürütemedikleri için noktalayan ikili sosyal medyada olay oldu.

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Birbirlerine yaptıkları paylaşımlarla sürekli göndermede bulunan ikiliden İmge yeni sevgilisiyle olay oldu. Ebrar Karakurt'la olan ilişkisini bitirmesinin ardından yeni bir aşka yelken açan İmge, yeni sevgilisiyle Ebrar Karakurt'a bol göndermeli videolar çekmeye devam ediyor.

İmge Yeni Sevgilisi Kimdir?

Ebrar Karakurt tarafından gecikmeyen yanıtlar da ikilinin tartışmalarının daha da alevlenmesine neden oluyor. Ebrar Karakurt ve İmge tartışmaları devam ederken sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son olarak İmge'nin yeni sevgilisi ile çektiği videoda üstüne yazdığı açıklama olay olmuştu. O açıklamada Ebrar Karakurt'a gönderildiği belli olan cümleler şu şekildeydi;

''Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyorsundur.'' şeklindeki açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Bol atışmalı eski sevgili olayında sorunların neden kaynaklandığı ve nereden çıktığı bilinmese de İmge'nin bu paylaşımı büyük ilgi gördü. Bu ilgi sonrası sosyal medyadan yapılan yorumlar ise Elidor'un Ebrar Karakurt ile olan anlaşmasını bitireceği yönünde oldu.