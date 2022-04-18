Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı geçtiğimiz 27 Mart Pazar günü yapılmıştı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi sıra tercihlerde! İşte detaylar…

27 Mart 2022’de gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren birçok öğrenci ise taban puanlarını ve tercih maratonunu araştırmaya başladı. Konuya ilişkin belirlenecek başvuru yöntemleri ve tercih tarihlerine göre adaylar eğitim süreci için başvurularını yapabilecekler.

2022 MSÜ Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ‘’personeltemin.msb.gov’’ adresi üzerinden tercihlere ilişkin duyurunun yayınlanmasının ardından Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılacak. 2022 yılı MSÜ sınavına katılmayan ve belirlenen şartlarda 2022 YKS başvurularını gerçekleştirmeyen adayların tercih yapmaları ise sistem tarafından engellenecek. Tüm şartları sağlayan adayların ilgili ekran üzerinden işlem yapmaları mümkündür.

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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Belirlenen süreler içinde tercihlerini yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağırılmayacaklardır.

2022 MSÜ Taban Puanları Ne Kadar?

Milli Savunma Üniversitesi taban puanlarına ilişkin henüz 2022 yılı verileri belli olmadı. Ancak adayların geçen yıllar ait puanları inceleyerek fikir sahibi olmaları mümkündür. 2021 kadın ve erkek MSÜ taban puanlarını inceleyerek tahmini olarak adayların puanının yetip yetmediği konusunda fikir sahibi olması mümkündür.

2022 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Taban Puanları

Harp Okulları erkek adaylar için taban puanlar:

Hava Harp Okulu: Sayısal | Taban Puan: 356,628

Kara Harp Okulu: Sayısal | Taban Puan: 310,418

Deniz Harp Okulu: Sayısal | Taban Puan: 310,418

Kara Harp Okulu: Eşit Ağırlık | Taban Puan: 309,176

Harp Okulları kadın adaylar için taban puanlar: