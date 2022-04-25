Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamayla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısını ve Pençe - Kilit operasyonu hakkındaki gelişmeleri paylaştı. Yapılan operasyonun tamamlanmasıyla birlikte teröristlerin sınır hattına ulaşamayacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe - Kilit Operasyonu'nu sınırın sıfır noktasından takip ederek başarılı operasyon ardından hangi kazanımların elde edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamayla birlikte operasyon kapsamında kaç teröristin etkisiz hale getirildiği de açıklandı. Detaylar ve daha fazlası gursesgazetesi.com'da..

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler dün sınırın sıfır noktasında bulunan 3’üncü Piyade Tümeni’ne ait Taktik Komuta Yeri’ne giderek operasyonu yakından takip ettiler. Pençe - Kilit Operasyonu'nun yapıldığı noktada bulunan Hulusi Akar operasyon hakkında gerekli bilgileri alarak gelinen noktayı değerlendirdi. Operasyonda bulunan komutanlarla video konferans yoluyla görüşme sağlayan Bakan Hulusi Akar, gerekli bilgileri sıfır noktasından aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Açıklamada Bulundu

Pençe Kilit Operasyonu hakkında açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; “Pençe Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla planlandığı şekilde devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Hatıralarını her zaman şükranla yad edeceğiz. Onların kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız ve sonuna kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Faaliyetlerimiz komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristler. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Yıl Başından İtibaren 991 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bakan Hulusi Akar, mehmetçiğin yıl başından beri önemli işleri başardığını belirterek “İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız” ifadelerini kullandı. Bu yılın başından itibaren 991 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, yapılan mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bakan Hulusi akar yaptığı açıklamayla birlikte operasyon süresince gerçekleşen başarıları ve gelinen noktayı anlattı.

Pençe - Kilit Operasyonu'nda ilk aşamanın tamamlandığını belirten Bakan Akar "Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçik'in nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var. Artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.