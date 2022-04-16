Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 2022 personel alımı ilanını yayınlayarak, çeşitli kadrolarda personel istihdamı yapılacağını bildirdi. İşte Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın personel alımı ilanına ilişkin ayrıntılar…

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran vatandaşlara, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’ndan hafta sonu müjdesi geldi. Kurum, çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere 140 personelin kurum bünyesine dahil edileceğini bildirdi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personel Alımı İlanı 2022

Kamu kurumlarında istihdam edilerek kariyer hayatını garanti altına almak isteyen vatandaşların yüzünü güldüren kamu ilanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’ndan geldi. Direkt olarak Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren kurum, 2022 personel alımı ilanını hafta sonu itibari ile yayınladı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına göre kurum bünyesine 140 yeni personelin dahil edileceği bilgisi kaydedildi. Boş kadrolar ve kadrolara alınacak olan kişi sayıları şu şekilde belirlendi:

Destek Personeli- Temizlik Görevlisi: 52 kişi (KPSS’siz)

Büro Personeli: 6 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 40 kişi (Lisans)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 30 kişi (Önlisans)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 16 kişi (Ortaöğretim)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adaylar için ilan başvuru şartları yayınlandı. Buna göre ilgili kadrolardan birinde görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterleri şu şekilde belirlendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kadrolar için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci bendinin 1,4,5,6 ve 7 numaralı maddelerinde yer alan memuriyet şartları sağlıyor olmak

Güvenlik ve arşiv soruşturması olumlu sonuçlanmak

Emeklilik, malullük ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suça karışmamış olmak

Daha önce meslekten ihraç edilmemiş olmak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Milli Saraylar İdari Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına, 24 Nisan tarihine kadar e-devlet aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.