Yeni dönemde devlet kadrolarında istihdam edilmek isteyen adayları sevindirecek olan müjdeli haber, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosuna yeni personellerin alınacağını duyurdu. İşte bakanlığın 2022 personel alımı ilanına ilişkin ayrıntılar…

Giderek zorlaşan ekonomik şartlar çerçevesinde devlet garantisi ile istihdam edilerek bütçesini kontrol altına almak isteyen adaylara, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi. Bakanlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında 750 kişinin istihdam edileceğini duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Personel Alımı İlanı

Kamu kurumlarında devlet garantisi ile istihdam edilmek isteyen adayları sevindiren alım ilanı, yeni gün itibari ile Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan geldi. Başkanlık tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanında, kurum kadrosuna 750 eğitim müfettiş yardımcısının dahil edileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları,

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adaylar için başvuru şartları duyuruldu. Başkanlık, ilgili ilanı için başvuru yapmak isteyen adayların sağlamaları gereken şartları şu şekilde belirledi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilememiş olmak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

İlgili pozisyon için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak

Mesleğin devamlı yapılmasına engel olabilecek bir sağlık sorununa sahip olmamak

En az 8 yıl Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapmış olmak

35 yaşını aşmamış olmak

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, öncelikle kamu bankalarına 160 TL’lik sınav giriş ücretini yatırmaları gerekmektedir. Sınav giriş ücretlerini yatıran adaylar 16- 27 Mayıs tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi aracılığı ile ilan başvurusu yapacaklardır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan eğitim müfettiş yardımcısı yazılı sınavı, 26 Haziran Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 8 Temmuz tarihinde ilan edilecektir.