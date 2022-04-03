Seçim zamanının her geçen gün yaklaşmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın adayını açıklaması herkes tarafından bekleniyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aday hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Gözden kaçırmayın 3 Nisan 2022 Pazar Noterler Açık mı? İstanbul 3 Nisan Nöbetçi Noterler

Seçim zamanının her geçen gün yaklaşmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın adayını açıklaması herkes tarafından bekleniyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aday hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

2023 senesinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Millet İttifakı'nın sunacağı aday merak konusu olmuş durumda. Yapılacak seçim öncesinde henüz kesin bir aday belirlenmiş durumda değil. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamalarla medyanın ilgisini üzerine çekti. Yaptığı açıklamalara göre yapılacak seçimle birlikte Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Bununla birlikte adayın seçimi kazanacak bir aday olmasının en gerekli unsur olduğunu ifade eden Özel; "Bizim adayımız ittifak halinde olduğumuz diğer siyasi partilerin mutabakatını taşıyan bir aday olacak. Genel Başkan'ın ortaya koyduğu ihtiyat Türkiye'nin menfaatlerini ve geleceğini kendi siyasi hesaplarının önünde tutan bir hassasiyet gösteriyor. Diyor ki ittifak ve kesin kazanacak bir aday" ifadelerini kullandı.

Belirlediğimiz İsim Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Olacak

Millet İttifakı, 5 Mayıs 2018 senesinde dört muhalif partinin bir araya gelerek seçime katılmasıyla başladı. Millet İttifakı seçime oldukça iyi bir şekilde hazırlanarak kendi adayını yakında açıklayacak. Bu süreç içerisinde yapılan açıklamalarla bazı tahminlerde bulunulsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Her geçen gün yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı için en uygun isim Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkacak. Açıklamalar sonrasında soru işaretleri halen devam etse de bazı cevaplara ulaşmış durumdayız. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çıktığı programda bazı açıklamalarda bulundu. Özgür Özel; "Bizim göstereceğimiz adayın seçimi kazanacak bir aday olması esas. Bunun altını en kalın kim çiziyor? Kemal Kılıçdaroğlu çiziyor" ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçlaroğlu'nun adaylığa çıkabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Sonrasında açıklamalarına devam eden Özel; "İkincisi, bizim adayımız ittifak halinde olduğumuz diğer siyasi partilerin mutabakatını taşıyan bir aday olacak. Bu aday Kılıçdaroğlu olursa çok memnun olurum. Ama Genel Başkan'ın ortaya koyduğu ihtiyat Türkiye'nin menfaatlerini ve geleceğini kendi siyasi hesaplarının önünde tutan bir hassasiyet gösteriyor. Diyor ki ittifak ve kesin kazanacak bir aday. 'Bu ittifakın adayı olursam onur duyarım' diyor, bizim adayımız kesin kazanacak" ifadelerini kullandı.