Milan- Genoa maçı dün, 15 Nisan 2022 tarihinde gece saatlerinde tamamlandı. Dünya devlerinden olan Milan, evinde Genoa’yı ağırladı. Futbol severlerin heyecanla takip ettiği maç Milan’ın galibiyetiyle sonuçlandı. Peki; maç kaç kaç bitti? İtalya Serie A maçları nereden izlenir? Milan- Genoa maçı önemli anlarda neler oldu?

İtalya Seria A liginde son beş haftaya girerken futbolun İtalyan devleri karşılaşmaya devam ediyor. Dünya tarafından İtalya’nın en büyük kulüplerinden kabul edilen Milan maçta aldığı galibiyetle son haftalara rahat girdi. Evinde Genoa’yı 2-0 mağlup eden Milan, ligdeki yerini korudu. Peki; İtalya Serie A’da puan durumu nasıl?

İtalya Serie A Puan Durumu

Ligde son beş haftanın maçları tamamlanırken Milan takımı evinde Genoa’yı ağırladı. Peki; Serie A’da puan durumu ne?

Dünya’nın en önemli futbol liglerinden olan İtalya Serie A liginde Milan, şu an 71 puanla lider koltuğunda otururken, İnter maç eksiği olmasına rağmen Milan’ın 2 puan arkasında. İnter’i takip eden Napoli ise ligde maç eksiği ile 66 puana sahip. Yıldız isimleri kadrosunda barındıran Juventus ise 62 puan ile ligde 4’ncü sırada yer alıyor. Juentusu Roma, Roma’yı ise Lazio takip ediyor.

Çekişmeli bir şekilde devam eden ligde; 15 Nisan gecesine damgasını vuran maç ise Milan- Genoa maçı oldu? Peki maçta önemli anlarda neler oldu?

Milan 2-0 Genoa Maç Özeti

Türkiye saati ile 22.00’da maç hakemin düdüğü ile başladı. Milan’ın etkili oyunu ile başlayan mücadelede 11 dakikanın sonunda, Rafael Leao’nun golü ile Milan maçta 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarının geri kalan zamanında Genoa az sayıda pozisyon yakalamış olsa da Pozisyon bulmakta ve oyunda üstünlük kurmakta zorlanmayan Milan, ikinci golü atamadı. İlk yarıda ev sahibi, soyunma odasına 1-0’lık fark ile rahat gitti.

İkinci yarıda gol isteyen Genoa ikinci yarının ilk 10 dakikasında iki oyuncu değişikliği yaparak oyunda üstünlük kurmaya çalıştı ancak Milan, üstün oyununa devam etti. 61 ve 62’nci dakikada Milan, iki oyuncu değişikliği yaparak ikinci gol için mücadelesine devam etti. İkinci yarının son çeyreğine kadar Genoa az sayıda pozisyon yakalarken, pozisyon bulmakta zorlanmayan Milan ikinci gol şansını defalarca elinden kaçırdı. Maçta dakikalar 87’yi gösterirken Junior Messias’ın golü ile ev sahibi 2-0 öne geçti. Genoa gol şansı için son oyuncu değişikliklerini yaptı ancak maç Milan’ın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. 90+5 dakika boyunca üstünlük kuran ekip, maçı kazanarak ligde liderlik koltuğuna oturdu.

S Sport ile futbol severlerle buluşan Serie A liginde şampiyonluk mücadelesi Milan için devam ediyor.