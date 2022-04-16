Türkiye'nin en büyük marketleri arasında yer alan Migros marketlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Migros Domatesi Adet ile Başlatmaya Başladı, Tepkiler Gelmeye Başladı! Domatesin Adeti Neredeyse 3 TL'e Ulaştı!

Türkiye'nin en büyük marketleri arasında yer alan Migros marketlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bim, Şok, A101'in ardından Türkiye'de en fazla takip edilen market zincirleri arasında yer alan Migros marketlerde sebze ürünlerini kampanyaya girdi. Sebze ürünlerinin kampanyaya girmesi ile birlikte vatandaşlar ürünlerin kilosunda indirim beklerken büyük bir şaşkınlığa uğradı.

Migros marketlerde özellikle son günlerde fiyatı epey bir artan ürünler arasında yer alan domatesin kilosu birçok markette indirime girmişti. Domates fiyatlarında ki artışın önüne geçilemezken süper marketler bu süreçte ise 26 TL kilosu olan ürünü indirim ile 16 TL'e kadar düşürmüştü. Migros marketlerde ise domates kampanyası vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

MİGROS DOMATES ADET FİYATI NE KADAR OLDU?

Migros marketlerde domatesin adetli bir şekilde kampanyaya girmesi marketi ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekti. Dikkat toplayan domatesin adet ile satışında ise fiyat da büyük rol oynadı.

Migros’ta tekli domatesler satılmaya başlandı. Kampanyalı fiyat: 2.89 TL.

Enflasyonun artması ile birlikte Türkiye'da gıda ürünleri cep yakmaya devam ederken en fazla zamlanan ürünler arasında yer alan mevye sebze fiyatları ise yaz aylarının gelmesi ile birlikte düşmesi bekleniyordu. Vatandaşın isyan ettiği mevye ve sebze fiyatlarında marketler indirime giderken Migros ise farklı bir kampanyaya imza attı.

Migros'ta tekli domates satışı başlarken adet fiyatı ise vatandaşlara 2,89 TL'den sunuldu. İndirimlerin Migros'ta başlaması ile birlikte vatandaşların stantta gördüğü ürün de domates kampanyalı fiyat ile satışta yer alıyor.