Gıda ürünlerinin fahiş fiyatlardan satışa sunulduğu şu günlerde indirim bombasını fırlatan Migros, gıdadan kozmetiğe birçok farklı kategoride fiyatlarını güncelledi. İşte Migros’un yeni kataloğuna ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelere bağlı olarak zamlanan market ürünleri, vatandaşların bütçelerini aşmaya başladı. Bu noktada devreye giren Migros, yeni haftanın indirim kataloğunu yayınlayarak, birçok ürünün fiyatının güncellendiğini duyurdu.

Migros Gıda Ürünleri İndirimi

Migros, yeni hafta itibari ile indirimli olarak satışa sunduğu gıda ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Uzman Kasap Dana Kıyma 500 g: 49,75 TL

Billur Tuz 750 g: 5,80 TL

Banvit Piliç Bonfile kg: 66,32 TL

Pastavilla Makarna Çeşitleri: 7,10 TL

Ekici Beyaz Peynir kg: 49,95 TL

Yayla Koçbaşı Nohut kg: 18,95 TL

Migros Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri İndirimi

Migros, yeni hafta itibari ile indirimli olarak satışa sunduğu kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Signal Diş Macunu 75 ml: 34,93 TL

Kotex İnce Günlük Ped Parfümsüz 34’lü: 17,06 TL

Hacı Şakir Hindistan Cevizi Sütlü Sıvı El Sabunu 1500 ml: 52,13 TL

Kotex Regl Gece Külotu 2’li: 15,45 TL

Gliss Serum Deep Repair Şampuan 360 ml: 21,21 TL

Garnier Mineral Saf[ampersand] Temiz Sprey Deodorant 150 ml: 27,93 TL

Solo Havlu 12’li: 57,53 TL

Solo Peçete 200 Yaprak: 17,45 TL

Migros Bebek Ürünleri İndirimi

Migros, yeni hafta itibari ile indirimli olarak satışa sunduğu bebek ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde belirledi: