Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan Migros, ayçiçek yağı fiyatlarına büyük indirim yaptı. Migros Ayçiçek Yağı Fiyatlarına İndirim Yaptı! Yudum Ayçiçek Yağı 100 TL Altına Düştü!

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan Migros, ayçiçek yağı fiyatlarına büyük indirim yaptı. Yaşanan indirimler sonrasında ise Migros marketlerde ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Migros marketlerde satılan ayçiçek yağı markaları Yudum, Orkide, Komili ve Migros'un kendi markası. Migros marketlerde ayçiçek yağı fiyatları her geçen gün araştırılmaya devam ederken vatandaşlar ise bu noktada uygun fiyatlı yağ satın almak istemektedirler. Vatandaşlar artık büyük markaların yanı sıra alternatiflerine yönelmeye başlarken Yudum ayçiçek yağı ise birçok kişinin hayallerinde yatan ürünler arasında yer alıyor. Ayçiçek yağı fiyatlarının artması ile birlikte Yudum marka ayçiçek yağları ne kadar oldu merak edilmekte. İşte Yudum ayçiçek yağ fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

AYÇİÇEK YAĞLARINA BU HAFTA İNDİRİM GELDİ

Ayçiçek yağı fiyatları Ocak 2022 ile birlikte büyük zamlanırken önceki senelere oranla fiyatlar %150 oranında artış gösterdi. Türkiye'de dolar kurunun yeni yıl öncesinde artması ile birlikte birçok sektörde ki ürün gruplarına ciddi zamlar yapılmıştı. Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte tırmalanan fiyatlar ayçiçek yağlarını nasıl etkiledi?

Rusya'da yer alan ayçiçek yağı gemisinin uzun süre bekletilmesi sonrasında fiyatlar ciddi artış göstermişti. Sonrasında ise Türkiye ile Rusya diplomat krizlerini ortadan kaldırması ile birlikte yağ fiyatları tekrar düşüşe geçti. İşte Türkiye'de son hafta ile birlikte ayçiçek yağ fiyatlarınında ki büyük düşüş..

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Migros marketlerde ayçiçek yağı fiyatları sık bir şekilde araştırılıyor. Peki Migros ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu?

Migros marketlerde gelen indirimler ile birlikte büyük indirimler başladı: