Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan Migros, Ramazan bayramı katalogunu yayınladı. Migros'ta Bayram Şöleni Başladı! Migros Ramazan Bayramı İndirimli Ürünler Açıklandı! Bayram Çikolatası 18 TL, Minibon Şeker 25,95 TL

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan Migros, Ramazan bayramı katalogunu yayınladı. Her yıl Ramazan ayında vatandaşlar ile paylaşılan bayram kataloğu bu sene ilk olarak Migros tarafından açıklandı. Yeni yıl ile birlikte zam gelen ürünler sonrasında bayramda çikolata, lokum ve şeker fiyatları merak konusu olmuştu. Migros ise yayınladığı "Migroskop Bayram Kataloğu" ile birlikte vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi. İşte Nisan ayının son haftası itibari ile geçerli olacak Migros bayram şöleni kampanyası detayları..

MİGROS 29 NİSAN 2022 BAYRAM ALIŞVERİŞİ KATALOĞU

Migros marketlerde bayram şöleni erken başladı. Migros yayınladığı "Migroskop" kataloğu ile birlikte "En tatlı bayram alışverişi Migros'tan yapılır" sloganını yayınladı. Buna göre ise Migros'da bu sene yapılacak bayram alışverişi için ise ürünler ve fiyatlar belli oldu.

Migros bayramda getirdiği şeker, çikolata ve lokum gibi ürünleri uygun fiyattan raflara yerleştirdi. İşte Mayıs ayında vatandaşların en sık satın alacağı ürünler arasında yer alan bayramlık alışverişe dair indirimli katalog gursesgazetesi.com adresinde..

Patiswiss Madlen Çikolata Kutu 288 gr 42,99 TL yerine 18 TL fiyatıyla en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Migros 29 Nisan 2022 aktüel kataloğunda bayram alışverişine dair birçok ürün yer alıyor. Godiva Sütlü Çikolata Kaplı Çıtır Fındıklı Krokant 123 gr 42,99 TL yerine 18 TL fiyatıyla fırsat kataloğunda yer alıyor.

Migros marketlerde 29 Nisan 2022 tarihi ile birlikte raflarda yer alacak bayramlık alışveriş ürünleri vatandaş ile paylaşıldı. İşte ürünler..

Migros marketlerde Hi Cocos Hindistan Cevizli Şeker 350 gr 12,90 TL fiyatıyla yer alacak.

Hariba Bayram Mix Karışık 250 gr 9,25 TL

Rainbow 150 gr 14,50 TL

Elit Truffle 225 gr Kutu 59,95 TL

Ülker Paket Şeker Çeşitleri 350 gr. 14,75 TL

Damla Meyve Dolgulu Yumuşak Şeker 8,90 TL

Elit Mini Sütlü Çikolata 200 gr 39,95 TL

Butik Minibon Karışık Asetat Kutu 500 gr 25,95 TL

Migros'da diğer bayramlık ürünler..

Migros Ramazan Bayramı Lokum Fiyatları 2022

Migros marketlerde 2022 yılında Ramazan bayramı lokum fiyatları merak ediliyor. Buna göre ise lokum fiyatları açıklandı..

Koska Lokum Akademisi Karışık 500 gr 15,75 TL fiyatıyla dikkat topladı. Sahure Hanım Türk Kahvesi 9,90 TL özel fiyatıyla ses getirdi. Kuska Lokum Akademisi Antep Fıstıklı 500 gr 17,50 TL.

Koska Fındıklı Lokum 500 gr 29,90 TL ve Koska Duble Antep Fıstıklı Lokum 250 gr 35,90 TL.

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