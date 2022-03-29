Bim, Şok, A101, Tarım Kredi marketlerinin ramazan kolisi paketlerini ve fiyatlarını açıklamalarının ardından gözler Migros marketlere çevrildi. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan Migros, Ramazan'a özel paketlerini tanıttı. Migros Ramazan Kolisi Fiyatları 2022! Migros Bereket, Ziyafet ve Lezzet Kolisi İçerisindekiler ve Fiyatları.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Bim, Şok, A101, Tarım Kredi marketlerinin ramazan kolisi paketlerini ve fiyatlarını açıklamalarının ardından gözler Migros marketlere çevrildi. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan Migros, Ramazan'a özel paketlerini tanıttı. Migros Ramazan Kolisi Fiyatları 2022! Migros Bereket, Ziyafet ve Lezzet Kolisi İçerisindekiler ve Fiyatları.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Vatandaşlar ise avantajlı ramazan kolisi fiyatlarını araştırıyor. Ramazan kolisi fiyat araştırmalarında ise insanlar internette "migros ramazan kolisi fiyatları, migros ramazan koli fiyatları ne kadar, migros ramazan paket 2022, migros ramazan paketi içerisindekiler" aramaları gerçekleştiriliyor.

Peki vatandaşlar Migros'un hazırladığı Bereket, Lezzet ve Ziyafet kolisi içerisinde yer alan ürünleri ve paket fiyatlarını araştırıyorlar. 2022 Migros ramazan kolisi fiyatları ve detaylar daha fazlası haberimizde yer alıyor.

Migros Ramazan Bereket Paketi İçerisindekiler ve Fiyatları

Migros 2022 yılında ki Ramazan kolisi adına Bereket paketini tanıttı. Bereket paketi içerisindekiler ve fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Bereket paketi içerisinde ise: Yayla Pilavlık Pirinç 1 kg, Orkida Ayçiçek Yağı 1 litre, Mutlu Spaghetti Makarna 500 gr, Mutlu Burgu Makarna 500 gr, Tukaş Domates Salçası 830 gr, Eriş un 1 kg, Doğuş rize çay 500 gr, Torku küp şeker 750 gr, Efsina iyotlu sofra tuzu 750 gr, knorr kremalı tavuk çorbası 65 gr, knorr tavuk bulyon 60 gr, kenton çikolatalı puding 100 gr ve coca cola şekersiz 1 litre.

Migros bereket paketi fiyatı ise 2022 yılı için 99,90TL olarak satışa çıktı.

Migros Ramazan Lezzet Paketi İçerisindekiler ve Fiyatları

Migros 2022 yılında ki Ramazan kolisi adına Lezzet paketini tanıttı. Lezzet paketi içerisindekiler ve fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Lezzet paketi içerisinde ise:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 gr

Mutlu Yüksük Makarna 500 Gr

Mutlu Spaghettı Makarna 500 Gr

Eriş Un 1 Kg

Tukaş Domates Salçası 830 Gr

Doğuş Rize Çay 500 Gr

Torku Küp Şeker 750 Gr

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 Gr

Yayla Haşlanmış Nohut 700 Gr

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 Gr

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 Gr

Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 Gr

Marmara Birlik Siyah Zeytin 200 G (381-410 Ad/Kg)

Mutlu İrmik 500 Gr

Kenton Çikolatalı Puding 100 Gr

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Gazoz 1 L

Fanta Portakal 1 L

Migros lezzet paketi fiyatı ise 2022 yılı için 169,90TL olarak satışa çıktı.

Migros Ramazan Ziyafet Paketi İçerisindekiler ve Fiyatları

Migros 2022 yılında ki Ramazan kolisi adına Ziyafet paketini tanıttı. Ziyafet paketi içerisindekiler ve fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Ziyafet paketi içerisindekiler ise:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 Gr

Mutlu Yüksük Makarna 500 Gr

Mutlu Spaghetti Makarna 500 Gr

Eriş Un 1 Kg

Tat Domates Salçası 830 Gr

Doğuş Rize Çay 500 Gr

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 Gr

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 Gr

Yayla Haşlanmış Nohut 700 Gr

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 Gr

Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 Gr

Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr

Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 Gr

Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin 200 G (351-380 Ad/Kg)

Knorr Pul Biber 65 Gr

Knorr Kuru Nane 25 Gr

Knorr Kekik 20 Gr

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 Gr

Mutlu İrmik 500 Gr

Kral Cinbaba 140 Gr

Kenton Çikolatalı Puding 100 Gr

Hısar Türk Kahvesi 100 Gr

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Gazoz 1 L

Fanta Portakal 1 L

Migros ziyafet paketi fiyatı ise 2022 yılı için 269,90TL olarak satışa çıktı.