Akparti ve MHP, EYT konusunda birlikte çalışarak yeni bir yasa taslağı oluşturmaya devam ediyor. Peki çalışma ne durumda? Emeklilikte yaşa takılanlar için Akparti ve MHP'nin hazırladığı yasa tasarısı nasıl olacak?

Akparti ve MHP, EYT konusunda birlikte çalışarak yeni bir yasa taslağı oluşturmaya devam ediyor. Peki çalışma ne durumda? Emeklilikte yaşa takılanlar için Akparti ve MHP'nin hazırladığı yasa tasarısı nasıl olacak?

Çalışma beraber olarak yürütülürken, çalımada ki aşama ve yer alan maddeler merak ediliyor. Yıllardır vatandaşların ortak sorunu haline gelen EYT yasasının sonunda bu sene içerisinde çıkması bekleniyor. Akparti ve MHP tarafından hazırlanan yasa taslağı hakkında henüz bir yeni açıklama gelmemiş durumda. Yasa taslağının nasıl şekillendirdiği ve kimleri kapsadığı şuan için resmi olarak açıklanmadı. Vatandaşlar tarafından sürekli olarak gündeme getirilen konunun nasıl olacağı merak konusu olmuş durumda.

Akparti’nin gerekli çalışmaları yürüttüğünü ve bu konu hakkında önemli kararlar almaya çalıştığını bilmekteyiz. 2022 yılında seçim hızla yaklaşırken EYT yasasının da ne zaman çıkacağı merak konusu olmuş durumda. EYT çalışmaları geçtiğimiz günlerde Akparti tarafından yapılmaya başlanmıştı. Peki yasada son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar konusu açısından gündeme getirilen bazı öneriler, basında oldukça fazla konuşulmuş ve ekonomistler ise bu gündeme gelen önerilere çeşitli değerlendirmeler de bulunmuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının ele alınacağı geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurulurken, çalışmayı beraber yürüten Akparti ve MHP tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Yeni EYT yasa taslağının Finlandiya ve Almanya’daki gibi yapılması gündeme gelmiş durumda. Bu ülkelerde eksik yaş açısından daha az emekli maaşı ile emeklilik formülleri gündeme gelmeye başladı. Henüz bunun hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, bu konudaki çalışmaların nasıl olacağı da merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırlayacağı EYT, yasa tasarısında, yaş koşulunun taban seviyede tutularak bunun haricindeki belli prim ile gün koşulunun sağlanmış olmasıyla birlikte vatandaşlar EYT yasasından faydalanabilecek. Diğer bir yandan Akparti’nin 50 yaşını tamamlayanlar ve 7000 prim gününü tamamlayan kişiler diğer koşullara bakılmaksızın erken emekli olabilecek. Seçim gününe yaklaşılmasıyla birlikte EYT yasası hakkında daha detaylı bilgiler ve açıklamalar göreceğiz. Şuan çalışmaları devam eden EYT yasasının henüz ne zaman çıkacağı resmi olarak açıklanmamış durumda.