Hali hazırda ekonomik ve siyasi çeşitli faktörler çerçevesinde artan meyve sebze fiyatları, bu kez de soğuk havanın kurbanı oldu. Marketler, satışa sundukları ürünlerin fiyatlarını güncellemek zorunda kaldılar. İşte A101, Migros ve CarrefourSA’nın güncel meyve sebze fiyatlarına ilişkin haberin devamı…

Bir süredir döviz kurlarında gözlenen ani yükselişlerden ötürü fahiş fiyatlar aracılığı ile satışa sunulan gıda ürünler, vatandaşların temel gıda alışverişlerini dahi yaparken kırk kere düşünmelerine yol açtı. Bir yandan geçinmeye çalışan bir yandan da mutfak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar, artan meyve sebze fiyatları sonrasında şaşkınlığa uğradılar.

Geçtiğimiz yılın son aylarından bu zamana kadar rekor fiyatlar aracılığı ile vatandaşın hizmetine sunulan meyve ve sebze ürünlerinin, bu kez de artan ihracat ve soğuk havalar sebebi ile zamlandığı ortaya çıktı. Meyve sebze bulamadıklarını ilan eden hal komisyoncularından sonra market reyonlarında satılan ürünlerin fiyatlarının da güncellendiği gözlendi.

A101 Güncel Meyve ve Sebze Fiyatları

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden biri olan A101 Market, birçok faktörden direkt olarak etkilenen meyve ve sebze ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde güncelledi:

Patates: 8,90 TL

Soğan: 3,95 TL

Portakal: 5,95 TL

Yerli Muz: 16,95 TL

Domates: 26,90 TL

Limon: 6,95 TL

Maydonoz: 5,95 TL

Migros Güncel Meyve ve Sebze Fiyatları

Geniş ürün kapsamı ile dikkat çeken zincir marketlerden biri olarak hizmet vermeye devam eden Migros, piyasada meyve ve sebze ürünlerinin sayılarında düşüş gözlenmesinden sonra bünyesinde satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını şu şekilde güncelledi:

Soğan: 5,95 TL

Maydanoz: 7,75 TL

Havuç: 9,75 TL

Domates: 22,95 TL

Kabak: 19,90 TL

Dereotu: 6,95 TL

Patlıcan: 41,90 TL

Marul: 19,90 TL

CarrefourSA Güncel Meyve ve Sebze Fiyatları

Taze ürün ve paketli ürün satışı ile ünlenen bir diğer zincir market olan CarrefourSA, bünyesinde satışa sunduğu meyve ve sebze ürünlerinin fiyatlarını şu şekilde güncelledi: