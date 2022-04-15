Türkiye'nin en büyük marketleri arasında yer alan metro marketler Nisan ayı için büyük indirimlerini açıkladı. Metro Marketler Büyük Ayçiçek Yağı İndirimini Açıkladı! Metro Market 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları Belli Oldu!

Türkiye'nin en büyük marketleri arasında yer alan metro marketler Nisan ayı için büyük indirimlerini açıkladı. Metro marketlerde 13 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasında yayınlanan aktüel katalogları ile birlikte ayçiçek yağı fiyatları belli oldu. Buna göre ise ayçiçek yağı fiyatları son ayların en düşük fiyatını gördü. Açıklanan rakam sonrasında ise vatandaşlar Metro marketlere akın etti. Gelen bilgiler doğrultusunda ise ayçiçek yağının 1 litrelik pet şişe fiyatının 24 TL altına düştüğü bilgisine ulaşıldı. Metro Marketler Büyük Ayçiçek Yağı İndirimini Açıkladı! Metro Market 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları Belli Oldu!..

METRO 13 NİSAN 2022 AKTÜEL KATALOG

Metro marketlerde 13 Nisan - 27 Nisan 2022 tarihleri arasında başlayan indirim fırsatları gündemde damgasını vurdu. Açıklanan indirimler ile birlikte ayçiçek yağı fiyatları son ayların en düşük seviyesini gördü. Gelen bilgiler doğrultusunda ise vatandaşlar metro marketlere akın etti. İşte 13 Nisan itibari ile başlayan Metro market indirim fırsatları..

Metro marketlerde Aro Ayçiçek Yağı 5 Litre Pet fiyatı kdv dahil 119,90 TL. Ayçiçek yağının litresi ise 23,98 TL olarak paylaşıldı.

İndirimler Türkiye'de 2 hafta boyunca sürecek iken kampanya için 70.000 adet stok belirtildi.

Ayçiçek yağı son haftalarda en iyi fiyat garantisi ile Tarım kredi marketlerinde satılırken Metro marketler paylaştığı aktüel katalog ile dev indirim yaptı. İndirim sonrasında ise uzun süredir 128 TL - 140 TL bandında olan ayçiçek yağı 119,90 TL ile büyük indirime girdi.

Metro marketler Aro ayçiçek yağı 5 litre pet ürünü 2 adet ile sınırlı olduğunu açıkladı.

Metro marketlerde diğer büyük indirim ise Baldo Pirinç 2,5 kg 29,90 TL kdv dahil fiyatıyla gündeme damgasını vurdu. KG fiyatı ise 11,96 TL olarak açıklandı. Baldo pirinç kampanyası ise Metro marketlerde 40.000 adet sınırlı stok ile satışta yer alıyor. Vatandaşlar en fazla 2 adet alım gerçekleştirebilir.

Metro marketlerde tabaklı kalçalı but kg fiyatı 29,90 TL ile indirime girdi. Bu kampanya için vatandaşlar ise maksimum 3kg alım gerçekleştirebilir.

Metro marketlerde dana kürek kuşbaşı kg fiyatı 99,90 TL kdv dahil fiyatıyla indirime girdi. Vatandaşlar toplamda 10 kg dana kürek kuşbaşı gerçekleştirebilir.