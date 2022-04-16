Son dönemlerde zam şampiyonu haline gelen ayçiçek yağlarına ilişkin olarak Metro marketlerden büyük bir indirim kampanyası geldi. Metro marketlerde 5 litre ayçiçek yağında yapılan indirim ses getirdi.

Enflasyon verileri artarken, ülkede temel gıda fiyatları da peş peşe gelen zamlarla karşılaştı. Artan fiyatlarda daha sonra Şubat ayı sonlarında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimine başlaması ile birlikte resmen patlak veren savaş etki etti. Savaşın etkisiyle yükselen gıda fiyatlarına, savaşın ilk haftasında Rusya’nın Azak Denizi’ndeki sıvı yağ yüklü gemilerin geçişine izin vermemesi de etki edince, yurtiçinde ayçiçek yağı fiyatları kısa sürede çok ciddi zamlarla karşılaştı. Artan ayçiçek yağı fiyatlarına karşılık birçok markette kampanyalar başlarken, bir indirim kampanyası da Metro marketlerden geldi. Metro marketlerde 5 litre ayçiçek yağında uygulanan indirim kısa sürede vatandaşın ilgisini çekmeyi başardı.

Metro Marketlerde 27 Nisan’a Kadar Kampanya İndirimleri

Metro marketler, 27 Nisan 2022 tarihine kadar geçerli olacak olan indirimlerini duyurdu. Söz konusu indirimlerde ise son dönemlerin zam şampiyonu olan ayçiçek yağı indirimleri dikkatleri çekti. Bir temel gıda ürünü olan ayçiçek yağı fiyatı, Metro marketler tarafından yayınlanan kataloğa göre olabilecek en alt seviyelere kadar çekildi. Öte yandan ayçiçek yağı ile birlikte bazı temel gıda ürünlerinde de indirime giden Metro marketlerde 5 litre ayçiçek yağının satış fiyatı, piyasa ortalamasının oldukça altında olunca vatandaşlar da Metro marketlere akın etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere 5 litre ayçiçek yağı fiyatları bazı markalarda ve bazı marketlerde 250 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak Metro marketler bu indirim ile 5 litre ayçiçek yağında dev kampanyasını da duyurmuş oldu.

5 Litre Aro Ayçiçek Yağında Dev İndirim

Metro marketler tarafından duyurulan kampanyaya göre Aro ayçiçek yağı 5 L pet fiyatı 119,90 TL olarak belirlendi. 27 Nisan 2022 tarihine kadar geçerli olan bu indirim kampanyası kapsamında Metro marketlerde 70 bin adet 5 L Aro ayçiçek yağı depolandı. Kampanya sona erene kadar Metro market şubelerinde bu indirim devam edecek ancak kampanya sona ermeden önce ayçiçek yağı stoklarının tükenmesi bekleniyor. Ayrıca açıklamalara göre bir müşteri indirimli 5 L Aro ayçiçek yağı ürününden tek seferde en fazla 2 adet satın alabilecek.