Metro Market'e yapılacak iş başvurularının nasıl olması gerektiği hakkında tüm bilgiler bu yazıda mevcuttur. Siz de Metro Market'e iş başvurusu yaparak marketin sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Metro markete iş başvurusu yapmak için açık pozisyonlar kontrol edilmelidir. Metro market iş başvurusu yapılmadan önce çalışma şartlarının incelenmesi gerekmektedir. Şartlar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Dünyaca tanınan Metro Market Almanya'da kurulmuş ve dünyaya yayılmıştır. 1964 yılında kurulan market 35 farklı ülkede faaliyetlerine devam etmektedir. 800 üzerinde mağazaya sahip olan marketin yalnızca Türkiye içerisinde 37 mağazası vardır. Market genelinde 5000 üzerinde çalışan çalışmaktadır. Kaliteli ürünleri uygun fiyata sunan market farklı fırsatları müşterilerine sunmaktadır.

Metro Market İçerisinde Açık Pozisyonlar

Metro Market'te yer alan pozisyonlar aşağıda yer almaktadır:

Kasa personeli

Reyon görevlisi

Satış temsilcisi

Mağaza müdürü

Müşteri yöneticisi

Mal kabul sorumlusu

Beyaz eşya sorumlusu

Depo personeli

Gıda sorumlusu

Kırtasiye sorumlusu

Metro Market Çalışma Şartları Nelerdir?

Metro Market içerisinde çalışma şartları çalışanların haklarını savunacak şekilde düzenlenmiştir. Metro market iş başvurusu yapacak kişiler bu markette bir kariyer hedefleyebilmektedir. Metro çalışma stili olarak dinamik bir firmadır. Bu nedenle genç ve hareketli personellerle tanışmayı tercih edecektir.

Metro farklı illerde farklı çalışma saatlerine sahiptir. Metro Market'in yer aldığı iller arasında Antalya, Balıkesir, Muğla, İstanbul, Denizli, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Trabzon ve Ordu yer almaktadır. Çalışma saatleri genel olarak sabah 9 ile akşam 10 arası olan firma hafta sonları da açıktır. Bu firmaya girecek personeller haftalık 45 saat mesai yapmalıdır. Bu mağazada çalışacak personeller yemek kartına ve giyim gibi avantajlara da sahip olmaktadır.

Metro Market İş Başvurusu İçin Yapılacaklar

Metro Market'te iş başvurusunda bulunmak için yapılması gerekenler aşağıdadır: