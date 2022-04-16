Meteoroloji Türkiye'nin Batı ve iç kesimleri için uyarı yaptı. Afrika'dan gelmesi planlanan toz taşınımı için vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

Meteorolojinin yaptığı açıklama sonucunda vatandaşlarda merak uyandıran toz taşınımı, oldukça araştırıldı. Ülkemize doğru gelmesi planlanan toz taşınımının nelere yol açabileceği ve ne olduğu hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bunun üzerine yapılan açıklama ile birlikte kimi vatandaşta bu durum endişeye sebep oldu. Peki meteorolojinin yaptığı açıklama nedir? Toz taşınımı nelere yol açabilir?

Meteorolojiden Uyarı

Meteorolojinin yaptığı açıklama çoğu vatandaşın endişelenmesine yetti. Bunun üzerine sosyal medyada pek çok paylaşımlar yapıldı. Meteoroloji yaptığı paylaşımda Marmara Bölgesi için yarın yanı 17 Nisan'da toz taşınımı beklediklerini duyurdu. Afrika'dan gelecek olan bu taşınımının ne olduğu ise çok merak edildi.

Yetkililer bu haberin yanı sıra vatandaşlara uyarılarda bulundu. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; toz taşınımının yol açabileceği hava kalitesizliği, yağış, çamur ve görüş mesafesinde azalma gibi ciddi sonuçlara karşı hazırlıklı olmalarını söyledi.

Toz Taşınımı Nedir?

Temel anlamda kuraklık ve çölleşme sonucunda ortaya çıkan toz taşınımı, ekosistem açısından son derece önemli görülmektedir. Toz taşınıma maruz kalan kişilerin sağlıkları için dikkat etmesinin yanı sıra en çok da çocukların dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Türkiye'nin çevresinde bulunan yarı kurak alanlardan toz taşınımı Türkiye'ye doğru ilerlemektedir. İki tip şeklinde bulunan toz tanelerinin küçük boyutta olanlarının uzun mesafeler kat edebildiği bilinmektedir. Bu sebeple nelere yol açabileceğini bilmekte de fayda vardır.

Toş Taşınımı Neye Yol Açar?

Toz taşınımının etkisini gösterdiği andan itibaren olumsuz anlamda etkilediği pek çok alan bulunmaktadır. Bu alanların en önemlisi de sağlıktır. Toz taşınımının Türkiye'ye gelme olasılığı ve uyarısından sonra ise kişilerin en çok merak ettiği konuların başında bu etkenler gelmiştir. Peki toz taşınımının etkileri nelerdir?

Deniz ve hava ulaşımını oldukça olumsuz etkilemektedir. Bu dönemlerde de karayolları da olumsuzluk yaşarken, en çok etkilenen hava yolu olmaktadır.

Solunu yolu rahatsızlığı bulunan kişiler için son derece tehlikelidir.

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Kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin de oldukça dikkat etmesi gerekmektedir.

Çocuklarda görülen menenjit hastalığına karşı tam bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple özellikle çocuklar toz taşınımından korunmalıdır.