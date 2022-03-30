Bugün açılanan bilgilere göre meteoroloji fırtına ve rüzgar uyarısı yaptı. Yarından itibaren başlaması beklenen fırtınanın 2 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

Bugün açılanan bilgilere göre meteoroloji fırtına ve rüzgar uyarısı yaptı. Yarından itibaren başlaması beklenen fırtınanın 2 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor. Bölge bölge etkili olacak fırtınada dışarı çıkarken dikkat edin. İşte meteorolojiden gelen açıklama..

Haftaya sıcaklık artışlarıyla başlayan Türkiye, meteoroloji tarafından uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet üzerinden yapılan açıklamaya göre şiddetli fırtına ve rüzgarın olacağı belirtildi. Meteoroloji tarafından İstanbul ve 28 diğer ile gönderilen sarı kodlu uyarı Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz için yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların İç Ege'de 3 ila 5 derece arasında yükselmesi beklenirken Batı Karadeniz'de ise ise 2 ila 4 derece azalacağı belirtildi. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif şekilde bazı zamanlarda ise orta şiddette yaşanacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Açıklama

Meteorolojiden yapılan açıklama ise şu şekilde; "Rüzgarın 31.03.2022 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de, 01.04.2022 Cuma günü Marmara ve Ege Bölge geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteorolojininde belirtmiş olduğu soba zehirlenmesi gibi durumların yaşanmaması için vatandaşlarıımızın gerekli tedbirleri alarak rüzgara karşı hazırlıklı olmasında fayda var. Rüzgar sırasında yapılacak yolculuklarda dikkat edilmesi gerekmektedir. Meteoroloji'nin uyarı gönderdiği iller şu şekilde; Ağrı, Artvin, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Kars, Kırklareli, Malatya, , Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İzmir. Bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın fırtına ve rüzgarlı havalarda dikkatli olması ve yapacağı faaliyetleri buna göre düzenlemesi oldukça önemli olmakta.