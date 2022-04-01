Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamasına göre, saatte 90 kilometre hıza ulaşan fırtınaların önümüzdeki günlerde geleceği bildirildi. Kuvvetli fırtına hangi bölgelerde etkisini gösterecek? İşte tüm detaylar..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamasına göre, saatte 90 kilometre hıza ulaşan fırtınaların önümüzdeki günlerde geleceği bildirildi. Kuvvetli fırtına hangi bölgelerde etkisini gösterecek? İşte tüm detaylar..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamalara göre belirli bölgedeki vatandaşlara fırtına uyarısı yaparak dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan uyarılara bir yenisi daha eklendi. Bununla birlikte 2-3 Nisan tarihleri arasında oluşacak kuvvetli fırtınaların insan faaliyetlerinde etkili olacağı bilinmekte. Yapılan faaliyetlerin rüzgarlar göz önünde bulundurularak yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Beklenen rüzgarın şiddeti saatte 60 ile 90 kilometre arasında. Vatandaşlar soba zehirlenmesi ve çatı uçması gibi tehlikelerden kendini koruması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yaptığı açıklamaya göre; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.04.2022 Cumartesi günü kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) , Marmara’da yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) , 03.04.2022 Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve güneybatı yönlerden, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yapılan açıklamalarla birlikte vatandaşların zor durumda kalmaması için gerekmediğince bu bölgelerde dışarı çıkmaması önerilmektedir. Yapılan araştırmaların sonucuna göre soba kullanan vatandaşların soba zehirlenmesi durumu ile karşı karşıya kalmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Kişilerin günlük yaşamlarını bu fırtınaya göre ayarlaması ve rüzgarda yaşanacak kazaların önlenmesi oldukça önemli olmakta. Yarın ve sonraki gün yaşanacak fırtınalarda tüm vatandaşlarımız araba kullanırken dikkatli olması da oldukça önemlidir.