Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi dün akşam saatlerinde yayınladığı uyarıyla birlikte Marmara bölgesinin batısında kuvvetli yağışların olacağı belirtildi. Yağışın ne zaman etkisini göstereceği merak ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağış hangi bölgelerde etkisini gösterecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi dün akşam saatlerinde yayınladığı uyarıyla birlikte Marmara bölgesinin batısında kuvvetli yağışların olacağı belirtildi. Yağışın ne zaman etkisini göstereceği merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasına göre gökgürültülü sağanak yağışın bazı bölgelerde etkisini göstereceği belirtildi. Bölgede yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması ve sel baskını gibi durumlardan korunmak için gerekli önlemleri alması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre etkisini Marmara'nın Batısında gösterecek olan kuvvetli yağış gün boyunca etkili olacak.

Kuvvetli Yağışlar Nerede Etkisini Gösterecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde duyurduğu bilgiler şu şekilde; 17.04.2022 Pazar günü Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile zamanla Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir’in kuzey ve batısı ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gökgürültülü Sağanak Yağışlar Ne Kadar Etkisini Sürdürecek?

Yapılan açıklamaya göre yarın akşam saatlerinde etkili olacak kuvvetli yağış Pazartesi gününden itibaren etkisini azaltarak kaybolacak. Yağış sırasında oluşacak olumsuzz durumlardan vatandaşların korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bölgedeki vatandaşlar yağış süresince taşıma ve ulaşımda bazı aksamalar yaşayabilmektedir. Yıldırım ve sel baskını gibi olayların önüne geçmek için tedbir alınan yerlerde bulunulmalıdır. Batı kısmında ve denizde etkisini sürdürecek kuvvetli yağış sırasında kişiler faaliyetlerini bu durumu göz önünde alarak gerçekleştirmelidir.