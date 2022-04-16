Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarılara göre bazı bölgelerde fırtına beklenirken bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar oluşması bekleniyor? Peki fırtına ve şiddetli rüzgarlar nerelerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarılara göre bazı bölgelerde fırtına beklenirken bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar oluşması bekleniyor? Peki fırtına ve şiddetli rüzgarlar nerelerde etkili olacak? Meteorolojiden yapılan açıklamayla birlikte denizlerde beklenen yüksek şiddetteki fırtınalarda ulaşım ve taşımacılıkda bazı aksamalar olabilecek.

Fırtına ve Şiddetli Rüzgarlar Hangi Bölgelerde Etkisini Gösterecek?

Meteoroloji bugün yaptığı son dakika uyarılarla birliikte vatandaşların gerekli tedbirleri alarak fırtınalardan korunması gerektiğini belirtti. Ege ve Akdeniz de oluşacak fırtınalarda ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtınanın hangi sürelerle etkili olacağını da belirtti. Yapılan açıklamalarda Kuzey ve Güney Ege'de oluşacak fırtınada vatandaşların dikkatli olmasını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtınanın Pazartesi gününden itibaren etkisini azaltacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneybatı kesimlerde şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. Muğla ve Afyonkarahisar bölgelerinde gerçekleşecek şiddetli rüzgara yönelik gerekli tedbirlerin alınması tüm vatandaşlarımız için oldukça önemli olmaktadır. Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç kesimlerinde gerçekleşecek şiddetli rüzgarda soba zehirlenmesi gibi durumların yaşanmaması için vatandaşlar tarafından gerekli önlemlerin alması gerekmekte.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan uyarı ise şu şekilde; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.04.2022 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Muğla’da, akşam saatlerinden itibaren Denizli, Afyonkarahisar’ın güneyi, Isparta, Burdur ve Antalya’nın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-75 km/sa kısa süreli 90 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Yapılan uyarıyla birlikte bu bölgede yaşayan vatandaşlar için kötü durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Güneybatı kesimlerde yaşanacak şiddetli rüzgarların Pazartesi sabah saatlerinde etkisinin azalması bekleniyor.