Meteoroloji resmi internet sitesi üzerinden 3 farklı bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarılara göre önlem alınması gereken bölgeler hangileri?

Meteoroloji resmi internet sitesi üzerinden 3 farklı bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarılara göre önlem alınması gereken bölgeler hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından açıklanan bilgilere göre sağanak yağış birçok bölgede etkisini gösterecek. Sağanak yağış nedeniyle ulaşımda ve taşımacılıkta bazı sorunlar ortaya çıkabileceğini belirten kurum önlemlerin alınmasının gerektiğini belirtti. Bölge içerisinde bulunan vatandaşların sel ve su baskını yaşanabilecek bölgelerde de gerekli önlemlerin alınması gerekmekte. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar tarafından yapılacak faaliyetlerde durumun göz önüne alınması da gerekmekte.

İlk uyarı Orta Karadeniz için yapılırken; Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağışın etkili olacağı bildirildi. Yağışın bugünden itibaren yarın sabah saatlerine kadar olacağı bildirildi. Yaşanacak durumlardan korunmak için vatandaşlar yağışın çok olduğu bölgelerde gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

Diğer yapılan uyarı ise şu şekilde "Bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane) kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Yaşanması beklenen durumların önüne geçebilmek için Doğu Karadeniz'de oturan bireylerin dikkatli olması gerekmektedir.

Son uyarı yapılan bölge ise Yozgat ve Sivas çevrelerine yapıldı. Yapılan açıklamayla birlikte bu bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri almaları belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Yozgat ve Sivas çevrelerinde bu akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşerek kuvvetli, özellikle Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. bildirisini internet sitesi üzerinden yayınlayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Bu 3 bölge içerisinde yaşayan vatandaşların son derece dikkatli şekilde yapılacak faaliyetlerde dikkatli olması gerekmektedir.