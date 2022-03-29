Son yılların en soğuk kış ayını geçiren Türkiye'de birçok şehirde zor dönemler yaşandı. İnsanlar havaların ne zaman ısınacağını araştırırken meteoroloji o beklenen haberi verdi. Meteoroloji Açıkladı! Havalar 30 Derece Birden Isınacak! Hafta Sonu Türkiye'de Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Geçecek! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Son yılların en soğuk kış ayını geçiren Türkiye'de birçok şehirde zor dönemler yaşandı. İnsanlar havaların ne zaman ısınacağını araştırırken meteoroloji o beklenen haberi verdi. Meteoroloji Açıkladı! Havalar 30 Derece Birden Isınacak! Hafta Sonu Türkiye'de Hava Sıcaklığı 30 Dereceyi Geçecek! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Son dakika meteorolojiden gelen haberler doğrultusunda sıcaklıklar ile ilgili açıklamalar geldi. Hava sıcaklıklarının birçok şehirde bir anda yükseleceği gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıldı. Çarşamba gününden itibaren hafta sonunu kapsıyacak bir şekilde Türkiye genelinde sıcaklıklar bir anda artacak.

Marmara bölgesinde İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Kocaeli gibi birçok bölgelerde hava sıcaklıklarının 8-10 derece artacağı bilgisi meteoroloji tarafından paylaşılırken Türkiye genelinde ise sıcaklıklarının mevsim normalleri doğrultusunda 30 derece birden yükseleceği kamuoyuna duyuruldu.

Soğuk geçen kış aylarının ardından vatandaşlar hava sıcaklıklarının ne zaman düzeleceğini açıkladı. Vatandaşların "yaz artık ne zaman gelecek" ve "havalar ne zaman ısınacak" aramaları yapmalarının ardından güzel haber meteoroloji tarafından paylaşıldı. Buna göre ise hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.

30 DERECE BİRDEN SICAKLIKLAR ARTACAK

Türkiye genelinde geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıklarının artacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bugün meteoroloji tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda ise hava sıcaklıklarının 30 derece birden yükseleceği bilgisi geldi. Vatandaşların uzun süredir havaların ne zaman ısınacağı ile ilgili araştırma yapmalarının ardında Türkiye genelinde sıcaklıkların 30 derece birden yükseleceği bilgisi paylaşıldı.

BİRÇOK İLDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Hafta sonundan itibaren Nisan ayı ile birlikte hava sıcaklıkları en yüksek iller açıklandı. Buna göre ise sıcaklıklar; İstanbul'da 21, Adana'da 27, Samsun'da 26, Ankara'da 25, Antalya'da 27, Trabzon'da 25, İzmir'de 26, Kayseri'de 26, Erzurum'da 12, Bursa'da 29, Eskişehir'de 25, Malatya'da 24, Afyonkarahisar'da 21, Bolu'da 22 ve Diyarbakır'da 23 derece olması bekleniyor.