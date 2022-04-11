Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara bakıldığında bugünden itibaren hafta içerisinde hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. Hava değişimi en fazla hangi bölgede yaşanacak? Don olayının gerçekleşeceği bölgeler..

Meteoroloji sürekli olarak yayımladığı uyarılara bugün bir yenisi eklendi. Yapılan açıklamayla birlikte bazı kesimlerde don olayının gerçekleşmesi bekleniyor. Yapılan açıklamayla birlikte vatandaşların gerekli önlemleri alarak yapacağı faaliyetlerde dikkat etmelidir. Yaşanacak don olayının birçok bölgede görülmesi beklenirken tarımla uğraşmakta olan vatandaşlara duyuru yapıldı.

Yapılan açıklamayla birlikte hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde büyük oranda düşüş yaşanacağı belirtildi. Bugünden itibaren etkili olacakhava düşüşleri hafta boyunca sürebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Meteorolojik Uyarı ve Değerlendirmeler" kısmında sürekli olarak yayımladığı oluşum ve gözlemlere göre hafta boyunca hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından yayımladığı açıklama şu şekilde; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.04.2022 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Salı günü ilk saatlerden itibaren Karadeniz’in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz’in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Genel olarak Cuma günü sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan bu açıklamayla birlikte birçok bölgede yaşanması beklenen durum karşısında vatandaşlar tarafından gerekli önlemler alınması gerekmektedir. Tarımla uğraşan vatandaşların bu önlemleri alarak yapacakları eylemlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır.