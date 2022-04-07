Meteorolojinin bugün yayınladığı rapora göre bazı şehirlerde sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre birçok ilde yaşanacak sağanak yağışta vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Meteorolojinin bugün yayınladığı rapora göre bazı şehirlerde sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre birçok ilde yaşanacak sağanak yağışta vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Meteoroloji tarafından öğlen saatlerinde yapılan uyarılara göre İstanbul'da sağanaş yağış bekleniyordu. Sel ve su baskını için uyaran kurum akşam yaptığı uyarıda ise birçok farklı şehri uyardı. 46 şehir için yapılan uyarıda birçok farklı doğal olay gerçekleşecek. Bölge bölge yappılan uyarılarla birlikte yaşanacak tehlikeleri sıralayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşların dikkatli olmasını ve gerekli tedbirleri alması için uyardı.

Yarın yaşanması beklenen Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusunda beklenen kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunan Meteoroloji, yaşanacak olayların önüne geçebilmek için rapor yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı raporda "Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.04.2022 Cuma günü Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı) güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 yükseklerde yer yer 90 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı. Bölgede yaşayan kişilerin yapacakları faaliyetlerde bulunurken dikkatli olunmasını öneren Meteoroloji, gerekli önlemlerin alınmasını önerdi.

Bugün yayınlanan diğer bir uyarı ise Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda ve Doğu Karadenizde yarın yaşanacak şiddetli yağmur hakkında. İnternet sitesi üzerinden yapılan bilgilendirme şu şekilde; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.04.2022 Cuma günü Doğu Anadolu’nun doğusu (Tunceli, Bingöl, Elazığ’ın doğusu, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak’ın doğusu) ile Doğu Karadeniz’de (Rize, Trabzon ve Artvin ) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz’de 1600 m üzeri, Doğu Anadolu’da 2000 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Uyarıda bulunulan bölgede yaşayan insanlar, yarın yapacakları faafliyetlerde dikkatli olması gerekmektedir. Birçok şehri etkisi altına alacak sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarda gerekli önemlerin kişiler tarafından alınması gerekmektedir.