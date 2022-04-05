Metaverse Arsa Fiyatı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır Metaverse Arsa Nasıl Satın Alınır

Metaverse kavramı ülkemizde yavaşça popüler kelimeler arasına girmeye başladı. Bu kavram hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler için haberimizi hazırladık. Metaverse üzerinden arsa satın alma işlemi nasıl gerçekleştirilir? İşte tüm detaylar..

Metaverse kavramları ülkemizde yavaş yavaş yayılmaya başlayarak ilgi odağı haline gelmeye başlıyor. Arttırılmış gerçeklik, VR kulaklıklar ve akıllı gözlükler ile girebileceğimiz dijital bir dünya olarak karşımıza çıkan bu yeni ortamda bazı satın alımları gerçekleştirebilmekteyiz. Sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş bir boyutu olarak görülmekte olan metaverse dünyası, dijital bir evren olarak karşımıza çıkmakta.

Metaverse ortamında insanlar alışveriş, sosyalleşme ve oyun oynayabilme gibi birçok yenilikten faydalanabiliyor. Bu sürekli yenilenen ve genişleyen evren, her geçen gün daha fazla gelişerek insanların sürekli olarak yaşayabileceği ve sıkılmadan gezinebileceği bir yer haline gelmeye başladı. Teknolojiyle yakından ilgilenen kullanıcılar bu özelliklerden yararlanmaya başlamış durumda. Kendini hologram şeklinde metaverse evrenine yansıtan insanlar önemli görüşmeleri bu dünya üzerinden yapmaya başladı. Gelişen teknolojiyle birlikte bu evrene sadece bakarak değil içine girerek işlemler yapabilmemiz gelecekte mümkün olabileceği belirtiliyor.

Meta firmasının yöneticileri, metaverse’i insanların araştırma yaparken veya oyun oynarken birlikte gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak belirtmekte. Metaverse’te şuan için arsa satışı yapılabilen ve en çok kullanılan platformlardan bir tanesi OVR olmuş durumda. Açıklanan verilere göre Türkiye üzerinde satışı gerçekleştirilen 20 bin parselden fazla arazi bulunmakta. Bu arazilerin en çok ilgi çeken şehri ise İstanbul olarak açıklandı. İstanbul üzerinde bulunan 11 bin parselden fazla arazi OVR platformu üzerinden satılmış durumda.

Metaverse Üzerinden Arsa Nasıl Satın Alınır?

Ülkemizdeki insanların da oldukça merak ettiği konu ise arsa fiyat sorgulama işleminin nasıl yapılacağı olmakta. Metaverse arsa satışlarının fiyatları gerçekte olduğu gibi alınan arazinin yerine göre değişiklik göstermekte. Şu anda platforma bakacak olursak Boğaz’ın Avrupa yakasında yer kalmamış durumda. En çok ilgi gören arsalar ise Anadolu Yakası’nda bulunan Kadıköy ve Üsküdar semtleri olarak belirlendi. Metaverse evreninde arazi satın almak veya arazi satmak için OVR sitesine giriş yaparak bölge seçmeniz yeterli olacak. Buradan OVR coin veya sanal kripto cüzdanı ile ödeme yaparak satın alma işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bu haberimizde hiçbir şekilde yatırım tavsiyesinde bulunulmamıştır.