Konut kredisi ya da taşıt kredisi alacak olan vatandaşlar, banka faiz oranlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olarak açıklandı? Vatandaşlar konut ya da taşıt kredilerinde ne kadar faiz ödeyecek? Faizler düştü mü, artırıldı mı?

Son yıllardaartışa geçen enflasyon; konut ya da araç almak isteyen vatandaşların alım gücünü etkilemişti. Ev ve araç fiyatları son bir yıl içerisinde yüzde 150 ila yüzde 200 arasında artışa geçerek, vatandaşların konut ya da araç sahibi olması zorlaştı. Konut ya da araç sahibi olmak isteyenler gerek vakıf gerekse özel bankaların kredi imkanlarınırı araştırıken kafa karıştırıcı sonuçlarla karşılaşıyor. Bayram öncesi konut ya da araç kredisi almak isteyen vatandaşlar internette "14 Nisan Faiz Oranları" şeklinde arama yapıyor. Peki; T. C. Merkez Bankası, faiz oranlarını açıkladı mı?

T. C. Merkez Bankası Faiz Oranlarını Açıkladı Mı?

Merkez Bankası, piyasa beklentileri bağlamında faiz kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Daha önce yapılan üç açıklamada da faiz oranları değişmemişti. TCMB, haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gidilmediğini duyurdu. Para Politikası Kurulu, faiz toplantısı sonucunda yapılan açıklamalarda, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 olarak sabit kaldığı açıklandı. Vatandaşlar 2022 yılı içerisinde gerçekleşecek diğer faiz toplantılarını bekliyor. Peki; 2022 faiz toplantısı takviminde hangi tarihler var?

2022 T.C. Merkez Bankası Faiz Toplantı Takvimi

Merkez Bankası'nın bugün yaptığı açıklama sonrasında vatandaşların gözü yapılacak olan diğer faiz toplantılarına ve açıklamalarına çevrildi. Peki; 2022 Merkez Bankası faiz toplantısı takvimi nasıl işliyor? Merkez Bankası'nın 2022 yılı için faiz karar toplantı tarihleri şu şekilde;

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Nisan 2022 Konut Kredisi Güncel Faiz Oranları

Akbank Konut Kredisi %1,80 - %1,92

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,98 - %2,02

ING Konut Kredisi %1,89 - %2,35

İş Bankası Konut Kredisi %1,95

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,95

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,97 - %1,99

Anadolubank Konut Kredisi %2,19 - %2,49

DenizBank Konut Kredisi %2,40

Fibabanka Konut Kredisi %2,09 - %2,42

Halkbank Konut Kredisi %1,20 - %1,29

HSBC Konut Kredisi Yıl %3,09

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %2,01 - %2,07

Odeabank Konut Kredisi %2,53

QNB Finansbank Konut Kredisi %2,17

Şekerbank Konut Kredisi %2,50

TEB - Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisi %1,95

VakıfBank Konut Kredisi %1,20 - %1,29

Ziraat Bankası Konut Kredisi %1,20

Nisan 2022 Taşıt Kredisi Güncel Faiz Oranları

Akbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,75 - %1,79

ALJ Finans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,37

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 1.000 TL - 2.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,89

İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,89

Koçfinans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,39

TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3.000 TL - 1.500.000 TL 3 - 48 Ay %0,00 - %3,29

Alternatif Bank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 400.000 TL 3 - 48 Ay %1,99 - %2,22

Anadolubank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 400.000 TL 3 - 48 Ay %2,24

DenizBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %2,40

Fibabanka Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,08 - %2,64

Halkbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 400.000 TL 3 - 48 Ay %1,63 - %1,65

HSBC Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 36 Ay %3,09

Nisan 2022 Güncel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları