Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekliye söylenen ikramiye zamları ne zaman yapılacak? Milyonlarca çalışanın beklediği ek zamlar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar..

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekliye söylenen ikramiye zamları ne zaman yapılacak? Milyonlarca çalışanın beklediği ek zamlar ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar..

Ramazan ikramiyelerine gelecek zamlar milyonlar tarafından beklenmekte. Emekli ve memur vatandaşlarımızın beklediği “refah payı” ne zaman yürürlüğe girecek? Hayatın pahalılaşmasıyla birlikte maaşlarının yetmediğini söyleyen emekli ve memurlar, ek zam konusu bekleyişte. Son günlerde sürekli gündeme gelen ek zam yapılması mecliste kabul edilebilir. Nisan ve Temmuz aylarında gelmesi beklenen bu kararlar vatandaşlarımızı fazlasıyla rahatlatacak. Emekliler bu ay alacakları ikramiyelerde ödeme tarihleri beklemekte. Temmuz’da yapılacak ek zamlara ilişkin açıklamalar sürekli yapılsa da emekliye ve memura bu zamların yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yöneltilen soruları; asgari ücret, çalışanların zamları ve emekli maaşlarının yükseltilmesi konusunda “Gerekli görüşmeler ve ihtiyaç halini” işaret ederek açıklamalarda bulunmuştu. Memur ve emekliler için gelecek zam, Temmuz’un giriş yapmasıyla birlikte gündeme taşınacak. Nisan ayına giriş yapmamızla birlikte tüm emeklilerin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Ramazan bayramının 2-4 Mayıs tarihleri arasında olmasıyla birlikte bayram ikramiyelerinin 25 ile 30 Nisan tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Emeklilerin beklediği ikramiye artışı da bu ay içinde tam olarak belirlenecek. Bayram ihtiyaçlarını düzgün şekilde karşılamak isteyen vatandaşlar, ikramiye zamlarının gelmesini istemekte. Şu anki ikramiye miktarının yeterli olmadığını söyleyen emekliler, yapılacak zamların en iyi şekilde kartlarına yatırılmasını beklemekte.

Ek zamların yapılması için en yakın tarih şu an için Temmuz olmakta. Temmuz’da masaya yatırılacak ek zamlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon hesaplanarak yapılacak. Memur ve memur emeklilerine ise sözleşme kapsamında %7 lik bir zam yapılması beklenmekte. Yakın zamanda daha da gündeme gelecek zamlar enflasyonun %7,5’luk bir fark olarak memur maaşlarına yansıyacak. Temmuz ayında yapılacak zamlar hakkında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamalarda bulunarak vatandaşların ek zam beklentisini daha da arttırdı.