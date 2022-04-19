Türkiye’deki milyonlarca memur ve emekliye Ocak ayında 2022 yılı için zam yapıldı. İkinci zam ise Temmuz’da yapılacak. Peki, memur ve emekli temmuz zammı ne kadar? İşte detaylar…

2022 Ocak ayında yapılan zam sonrasında artan enflasyon ve üst üste gelen birçok zam sonrasında tüm kesimlerin aldıkları ücretler yetersiz kalmaya başladı. Emekli ve memurların geçim derdinin azalmasına katkı sağlayacak yeni zam ise temmuz ayında yapılacak. Enflasyon oranları dikkate alınarak yapılacak zamma göre TÜFE’nin en az yüzde 30 olması bekleniyor.

2022 Memur ve Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar?

Memur ve emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre yapılacak artış oranları merak ediliyor. İlk 3 ay içinde yüzde 22,81’e ulaştığı açıklanan TÜFE’nin yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Enflasyon hız kesip kalan 3 ayda yüzde 5 – 6 seviyesinde bile kalsa 6 aylık TÜFE’nin yüzde 30’a ulaşacağı ifade ediliyor.

Zam Oranı Yüzde 35’i Geçebilir!

Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaşı zam oranları için sadece 3 veri kaldı. E aylık enflasyonun ardından, takip edecek 3 ay için belirlenecek enflasyon oranlar zam oranlarının hesaplamasında etkili olacak. Eğer kalan 3 ayda TÜFE yüzde 6 seviyesinde kalırsa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı yüzde 30,3 olarak kalacak. Ancak TÜFE’nin yüzde 10’u bulması halinde bu durumun gerçekleşmesi ile memur ve emeklinin alacağı maaş ise yüzde 35’i geçecek gibi görünüyor.

Emekli ve Memur Maaş Zammı İçin Son 3 Veri Kaldı!

2022 yılının ilk 3 ayına ait enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz ayında yapılacak zam için sadece nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması beklenecek. Kalan 3 aylık enflasyon verilerine göre yeni zam oranları da belli olacak. Ocak ayında maaşlara yapılan artışların, doğalgaz, elektrik, akaryakıt ve daha birçok üründe yapılan yüksek zamlar nedeniyle yetersiz kalması yeni bir beklenti de oluşturmuş durumda.