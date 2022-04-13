Memur ve emeklilerin maaşına Temmuz ayında uygulanması beklenen zamlar için vatandaşın gözü yapılan görüşmelerde. Görüşmeler sonunda memur ve emekli maaşına ne kadar zam uygulanacak?

Memur ve emekli maaşlarına yılda 2 kez zam uygulanıyor ve bu zamlar, 6 aylık enflasyon verileri hesaplanarak maaşlara yansıtılıyor. Yapılan görüşmeler neticesinde, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri değerlendirilerek Ocak ve Temmuz aylarında, yani 6 aylık süreçlerde emekli maaşlarına bu zamlar yapılıyor. 2022 yılında enflasyon oranları çok hızlı ve yüksek şekilde çıkış gösterince, Ocak ayında maaşlara yansıtılan zamlar erimeye başladı. Bu durumda da halkın bir kısmı, maaşlara daha erken dönemde zam yapılması için taleplerini dile getirdi. TÜİK’in 3 aylık enflasyon verilerini açıklaması ile birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak olan zamlarla ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

Zam Ne Zaman Açıklanacak?

Ocak ayında, Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasından sonra zam oranı memur ve memur emekli maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltilmişti. TÜİK, 5 Temmuz tarihinde, Haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklayacak. Bununla birlikte Temmuz ayında memur ve emekli maaşına uygulanacak olan zam oranı da belirlenmiş olacak. Bu zam için vatandaşın bekleyişi devam ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada “Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak” sözlerini dile getirmişti.

Emekli Maaşına Ne Kadar Zam Yapılacak?

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranlarına göre zam yapılacak. Son olarak memurlar %30,5 oranında zam almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammını belirleyen 2021 yılı Temmuz – Aralık rakamları sonrası emekli maaşı da %23,65 oranında zam almıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük oranlı bu zam ile birlikte emekli maaşlarında en düşük aylığın da 1.500 TL’den 2.500 TL’ye yükseltildiğini açıklamıştı. Zamlı haliyle maaşı 2.500 TL’nin altında kalan emeklilere bu farkın ise Hazine’den ödeneceği belirtildi. Böylece en düşük emekli maaşlarına yansıtılan zam da %66 oranında kaydedildi. Şimdi ise gözler Temmuz ayında yapılacak zamlarda.