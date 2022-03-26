Emekli ve memurlara müjde! Sadece emekli ve memur olan kesimi ilgilendiren o haber nihayet geldi. Peki emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam uygulanacak?

Emekli ve memurlara müjde! Sadece emekli ve memur olan kesimi ilgilendiren o haber nihayet geldi. Peki emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam uygulanacak? Memur ve emekli maaşlarındaki son durum ne? İşte tüm detaylar...

Emekli ve memur maaşları için beklenen o zam geldi. Uzun zamandır beklenen bu haber hem emeklilerin hem de memurların gözünü açıklamalara yöneltmesine neden olmuştu. Peki emekli ve memur maaşlarındaki son durum ne oldu? Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Memur ve Emekli Maaşlarına Zam!

Hem memurları hem de emklileri yakından ilgilendiren o haber geldi. Enflasyon ve dolar kurunun artması nedeniyle son dönemde gelen zamlar emeklinin ihtiyaçlarını karşılamasını zorlamıştı. Sonunda beklenen o haberin gelmesiyle birlikte emeklinin de memurun da içine su serpildi. Peki son duruma göre emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşlarına gelen zam ne kadar? İşte dört gözle beklenen o haberin detayları...

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş geçtiğimiz günlerde "Yıllardır kamu çalışanları bu hakkın verilmesi için mücadele ediyordu. Bugüne ve bizlere nasip oldu. 3600 ek gösterge çıktığında emekli maaşları ve tazminatları doğrudan artacak. Önemli bir kazanım. Emekli maaşlarında yüzde 30luk bir artış, emekli tazminatlarında da yüzde 30-40 bir artış söz konusu olacak. İnsanlar emekli olduklarında da yaşam standartlarını çalışıyorken ki gibi devam ettirebilecek" demişti.

Memur ve emekli maaşlarındaki %30-40 artış için konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş tazminatlardaki %40'lık artış için ''Yıllardır kamu çalışanları bu hakkın verilmesi için mücadele ediyordu. Bugüne ve bizlere nasip oldu. 3600 ek gösterge çıktığında emekli maaşları ve tazminatları doğrudan artacak. Önemli bir kazanım. Emekli maaşlarında yüzde 30luk bir artış, emekli tazminatlarında da yüzde 30-40 bir artış söz konusu olacak. İnsanlar emekli olduklarında da yaşam standartlarını çalışıyorken ki gibi devam ettirebilecek. Bunun kapsamının geniş olması gerekiyor. Tüm kamu çalışanlarının emekli maaşları ve tazminatlarının kademeli olarak artmasını talep ediyoruz. İnsanların kafasını karıştırmak için bir takım paylaşımlar yapılıyor. Bu noktada kamu çalışanlarımızın resmi açıklamalara itibar etmelerini istiyoruz.'' dedi.