Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası gözler Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zamlara ve bayram ikramiyelerinde yapılacak düzenlemelere çevrildi. Emekli maaş zammı ve ikramiye düzenlemesi tamamlandı mı?

Memur ve emekli vatandaşların gözü kulağı Temmuz ayında maaşlara uygulanacak olan zamlarda. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün toplanmıştı ve toplantıda birçok konu ele alındı. Sabah’ın haberine göre Temmuz ayında memur ve emekli maaş zammı için ipuçları ve çeşitli hesap formülleri belli olmaya başladı. Habere göre emekli vatandaşlar için Nisan ayında başlayacak olan ödemeler Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. İlk olarak bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılacak ve ardından zamlı maaşlar emekli vatandaşlara verilecek. Gündemde emekli maaşı ve bayram ikramiyesi zamları yer almaya devam ederken, emeklilerin alacağı zam oranlarında ilk 3 aylık rakamlar da belli oldu. Buna göre ilk 3 aylık enflasyon oranı %22,81 olarak kaydedildi.

Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

TÜİK verilerine göre Türkiye’de ilk 3 aylık süreçte enflasyon oranı %22,81 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek ve öte yandan memur ve memur emeklilerinin de enflasyon rakamlarını ifade edecek. Bu oranın üzerine Nisan, Mayıs ve Haziran olmak üzere 3 aylık enflasyon daha eklenecek ve 3 Temmuz’da kesin rakam belirlenmiş olacak. 6 aylık enflasyon rakamı belirlendikten sonra ise enflasyon oranı kadar artış maaşlara yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri %7 orandaki toplu sözleşme artışına ek olarak 7,5 puanı aşan oranda enflasyon farkı da alacak. Uzmanlar, 6 aylık enflasyonun %34,62 civarında çıkmasını bekliyor.

Memur ve Memur Emekli Zammı Hangi Oranda Olacak?

Rakamların kesin olarak belli olmasından sonra, uzman tahminlerinde ortaya çıkan 6 aylık enflasyon baz alınırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı da %34,62 olacak. Öte yandan memur ve memur emeklilerinin zamları ise 7 + 27,12 şeklinde belirlenecek. Toplamda ise memur ve memur emeklilerinin maaşındaki artış da %34,12’ye ulaşacak. Ancak memur ve emekli maaşlarındaki artış oranlarının belirlenmesi için TÜİK’in kalan 3 aylık enflasyon rakamlarını da açıklaması beklenecek.