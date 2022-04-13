Ramazan ayının sevilen ilahiyatçılarından Mehmet Fatih Çıtlak canlı yayında ağzından kaçanlar nedeniyle gündeme oturdu. Sosyal medyada eğlence sayfaları Çıtlak'ın gafını paylaştı. Peki; Mehmet Fatih Çıtlak ne dedi?

Ramazan ayında Kanal D ekranlarının sevilen yüzü olan Mehmet Fatih Çıtlak canlı yayında yaptığı gaf nedeniyle sosyal medya gündemine oturdu. Çıtlak'ın "dünyan kararıyor" gafı kimileri tarafından eleştirildi, kimileri ise bu gaf ile çok eğlendi. Peki; ekranların sevilen yüzü Mehmet Fatih Çıtlak hoca kimdir, programda ne demiştir?

Mehmet Fatih Çıtlak Kimdir?

1967 İstanbul doğumlu olan Mehmet Fatih Çıtlak, Fatih İmam Hatip Lisesi'nde lise eğitimini almıştır. Lise hayatını başarıyla tamamlayan Çıtlak, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Arapça ve İslami İlimler Fakültesi'nde görmüştür.

Bugüne dek İslam Tarihi ve tasavvuf konularında pek çok radyo ve televizyon programı yapan Çıtlak'ın pek çok da kitabı vardır. Mehmet Fatih Çıtlak'ın bazı kitapları; "Mesnevi Şehri: Padişah Cariye Kıssası, Aşkın Bir Noktası, Huzur Defteri, Ben Dervişim Diyene: Mürşid-i Dervişan ve Terbiyenameden" şeklindedir.

Günümüzde Ramazan aylarında Kanal D ekranlarında M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti programının sunucusu olan, sevilen ilahiyatçı evli ve dört çocukludur.

Çıtlak'ın gafı ise tam da bu konu ile ilgili. Peki; Mehmet Fatih Çıtlak'ın olay olan gafı nedir?

Mahmet Fatih Çıtlak Gafı! M. Fatih Çıtlak Ne Dedi?

Yapmış olduğu sahur programında insanların verdiği kararlar ile konuşan Çıtlak; verilen kararların doğurabileceği sonuçlara değiniyordu. Duaların insanların hayatına olan etkileri ile ilgili konuşan M. Fatih Çıtlak "Bir dua ile hayatın değişebiliyor. Bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere 'Evet' diyorsun dünyan kararıyor." cümlesini kurdu. Söyleminin hemen ardından yaptığı hatayı fark eden Çıtlak durumu toparlamak için devam etti. "Şey... Hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela." ifadelerini kullanarak durumu toparlamaya çalıştı. Ancak yaptığı hata sosyal medyada gündeme oturdu ve eğlence konusu oldu. Pek çok sayfa Çıtlak'ın sözlerini farklı durumlara uyarlayarak paylaştı. Bazı kesimler ise durumu oldukça ağır şekilde eleştirdi. Kimi vatandaşlar ise eşleri ile fotoğraflarını paylaşarak; dünyalarının kararmadığını, güzelleştirdiğini yazdı. Sosyal medyada gündeme oturan gaftan sonra Çıtlak'tan herhangi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar bu gece Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti programında ünlü ilahiyatçının konuşmasını bekliyor.